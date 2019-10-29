Все территории Хабаровского края освободились от паводка

ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Паводок, который длился в Хабаровском крае три месяца, закончился: вода ушла со всех подтопленных территорий, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального главка МЧС России.

По информации МЧС, в понедельник в крае в зоне паводка оставались шесть населенных пунктов. В Николаевском районе были подтоплены по одной придомовой территории в селах Красное и Тнейвах. В Ульчском районе сохранялись переливы на внутрипоселковых дорогах в поселках Солонцы, Кольчем, Тыр, подтоплен один земельный участок в селе Тахта.

"Все ранее подтопленные территории освободились от воды, подтоплений в крае на утро вторника из-за паводка нет. На освобожденных территориях продолжаются аварийно-восстановительные работы, этим занимаются органы местного самоуправления, продолжаются выплаты пострадавшим от паводка. Ситуация остается на контроле МЧС ", - рассказал собеседник.