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РИА Новости

Все территории Хабаровского края освободились от паводка

04:44 29.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Паводок, который длился в Хабаровском крае три месяца, закончился: вода ушла со всех подтопленных территорий, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального главка МЧС России.
По информации МЧС, в понедельник в крае в зоне паводка оставались шесть населенных пунктов. В Николаевском районе были подтоплены по одной придомовой территории в селах Красное и Тнейвах. В Ульчском районе сохранялись переливы на внутрипоселковых дорогах в поселках Солонцы, Кольчем, Тыр, подтоплен один земельный участок в селе Тахта.
"Все ранее подтопленные территории освободились от воды, подтоплений в крае на утро вторника из-за паводка нет. На освобожденных территориях продолжаются аварийно-восстановительные работы, этим занимаются органы местного самоуправления, продолжаются выплаты пострадавшим от паводка. Ситуация остается на контроле МЧС ", - рассказал собеседник.
Ранее сообщалось, что 29 июля в Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводка. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном показателе в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
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