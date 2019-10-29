Власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир, пишут СМИ

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Правительство Индии разрешит группе из 27 европейских парламентариев совершить визит на союзную территорию Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает газета Правительство Индии разрешит группе из 27 европейских парламентариев совершить визит на союзную территорию Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

Сообщается, что 27 европейских парламентариев станут первыми иностранными представителями, посетившими союзную территорию Джамму и Кашмир. В группу войдут члены Европейского парламента из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Польши.

По данным газеты, правительство Индии рассматривает этот шаг как существенный сдвиг, свидетельствующий о желании обратиться к международному мнению по поводу нарушения связи и задержания политических лидеров, которые последовали за решением упразднить штат Джамму и Кашмир.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.