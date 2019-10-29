Власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир, пишут СМИ

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Правительство Индии разрешит группе из 27 европейских парламентариев совершить визит на союзную территорию Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.
Сообщается, что 27 европейских парламентариев станут первыми иностранными представителями, посетившими союзную территорию Джамму и Кашмир. В группу войдут члены Европейского парламента из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Польши.
По данным газеты, правительство Индии рассматривает этот шаг как существенный сдвиг, свидетельствующий о желании обратиться к международному мнению по поводу нарушения связи и задержания политических лидеров, которые последовали за решением упразднить штат Джамму и Кашмир.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.