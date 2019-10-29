Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские банки не спешат принимать решения по изменению своих кредитных и депозитных ставок, будут следовать за динамикой рынка, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. Эксперты считают, что последовательное снижение ключевой ставки ЦБ и благоприятная экономическая ситуация уже позволяют банкам смягчать условия по своим продуктам, а ставки по ипотеке могут снизиться уже к началу ноября.

Банк России в минувшую пятницу впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5%. До этого ЦБ снижал ставку в июне, июле и сентябре, но с шагом в 0,25 процентного пункта. Многие крупные банки вслед за снижением ключевой ставки традиционно корректируют свои ставки по депозитам и кредитам.

В пресс-службе ВТБ заявили РИА Новости, что банк внимательно следит за ситуацией на рынке. "Решение об изменении ставок по кредитам и депозитам будет принято банком позднее", - сообщили в ВТБ.

В пресс-службе "ФК Открытие" отметили, что размер изменения ставок и сроки будут определены на основании складывающейся рыночной конъюнктуры. Похожей позиции придерживаются и в Райффайзенбанке, который заявил, что решения по кредитным и депозитным ставкам будут зависеть от динамики рынка. При принятии решений по ставкам будут ориентироваться на общую конъюнктуру рынка Росбанк и банк "Русский стандарт", сообщили в пресс-службах кредитных организаций.

Решения по ставкам уже приняли Московский кредитный банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. МКБ с 28 октября снизил ставки по ипотеке, но не исключает изменения ставок по вкладам и кредитам, следит за рыночной конъюнктурой. В свою очередь ПСБ с 28 октября снизил ставки по вкладам в рублях и оценивает варианты корректировки ставок по кредитам. Со вторника снижает свои ставки по вкладам и Совкомбанк.

Газпромбанк также намерен снизить ставки уже в ближайшее время, однако сроки и размер снижения находятся в процессе обсуждения, заявили в организации.