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РИА Новости

Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ

04:02 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские банки не спешат принимать решения по изменению своих кредитных и депозитных ставок, будут следовать за динамикой рынка, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. Эксперты считают, что последовательное снижение ключевой ставки ЦБ и благоприятная экономическая ситуация уже позволяют банкам смягчать условия по своим продуктам, а ставки по ипотеке могут снизиться уже к началу ноября.
Банк России в минувшую пятницу впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5%. До этого ЦБ снижал ставку в июне, июле и сентябре, но с шагом в 0,25 процентного пункта. Многие крупные банки вслед за снижением ключевой ставки традиционно корректируют свои ставки по депозитам и кредитам.
В пресс-службе ВТБ заявили РИА Новости, что банк внимательно следит за ситуацией на рынке. "Решение об изменении ставок по кредитам и депозитам будет принято банком позднее", - сообщили в ВТБ.
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В пресс-службе "ФК Открытие" отметили, что размер изменения ставок и сроки будут определены на основании складывающейся рыночной конъюнктуры. Похожей позиции придерживаются и в Райффайзенбанке, который заявил, что решения по кредитным и депозитным ставкам будут зависеть от динамики рынка. При принятии решений по ставкам будут ориентироваться на общую конъюнктуру рынка Росбанк и банк "Русский стандарт", сообщили в пресс-службах кредитных организаций.
Решения по ставкам уже приняли Московский кредитный банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. МКБ с 28 октября снизил ставки по ипотеке, но не исключает изменения ставок по вкладам и кредитам, следит за рыночной конъюнктурой. В свою очередь ПСБ с 28 октября снизил ставки по вкладам в рублях и оценивает варианты корректировки ставок по кредитам. Со вторника снижает свои ставки по вкладам и Совкомбанк.
Газпромбанк также намерен снизить ставки уже в ближайшее время, однако сроки и размер снижения находятся в процессе обсуждения, заявили в организации.
"Последовательное снижение ключевой ставки и благоприятная экономическая ситуация позволяют банкам смягчать условия для заемщиков", - заявил РИА Новости директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный. К началу ноября большинство банков снизит свои ставки по ипотеке, ожидает гениректор АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков. "Уже в ближайшее время, к началу ноября, большинство банков снизит свои ставки по ипотеке, что даст возможность реализовать процедуру рефинансирования для граждан, уже оформивших кредит, и получить более выгодные условия потенциальным заемщикам", - сказал он.
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Вам отказано: ЦБ серьезно ограничил банки в выдаче кредитов россиянам
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