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РИА Новости
Ядерные технологии

Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу

04:00 29.10.2019 (обновлено: 11:43 29.10.2019)
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© Фото : РосатомЛист из "анкеты специального назначения", заполненной Николаусом Рилем
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Николаусом Рилем
© Фото : Росатом
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" опубликовала ранее засекреченные документы о немецких специалистах, занимавшихся разработкой атомного оружия в гитлеровской Германии, а после войны приехавших в СССР и участвовавших в создании первой советской атомной бомбы.
Архивные материалы об истории отечественной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе 2020 года, размещены в специальном разделе на портале "История "Росатома": среди них — факсимиле материалов, связанных с развитием ядерной индустрии СССР, а также "анкеты специального назначения", которые заполняли ведущие ученые Германии, прибывшие в Советский Союз.
© Фото : РосатомЛист из "анкеты специального назначения", заполненной Петером Тиссеном
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Петером Тиссеном
© Фото : Росатом
Лист из "анкеты специального назначения", заполненной Петером Тиссеном

Немецкие ученые в СССР

К концу Великой Отечественной войны Германия имела потенциал для создания собственного атомного оружия. В научно-исследовательских институтах всех крупных городов страны проводили эксперименты с ядерными реакторами, изучали разделение изотопов и конструкцию атомной бомбы.
В 1945 году, когда Красная армия вошла в Берлин, по заданию советского руководства был организован поиск немецких специалистов с целью изучения опыта их наработок по ядерному оружию, а также промышленного и лабораторного оборудования.
© Фото : РосатомЛист из "анкеты специального назначения", заполненной Манфредом фон Арденне
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Манфредом фон Арденне
© Фото : Росатом
Лист из "анкеты специального назначения", заполненной Манфредом фон Арденне
В итоге некоторые немецкие ученые оказались на территории, занятой советскими войсками. Руководство страны решило пригласить этих специалистов для участия в реализации атомного проекта в СССР. Всего в Советский Союз для работы по атомной проблематике добровольно приехали более 300 немцев, включая членов их семей.
Как вспоминали сами исследователи, приглашение Советского Союза тогда помогло им выжить в условиях безработицы и голода, наступивших в послевоенной Германии. В СССР они работали, получали оклад и жили в относительно комфортных условиях. Позже, в 1950-х, они вернулись домой — в ГДР или ФРГ.
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Шесть спецанкет

"Росатом" опубликовал анкеты, которые заполнили шесть немецких специалистов, приехавших в СССР, — лауреат Нобелевской премии Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель. В каждом документе содержатся их ответы на почти полсотни различных вопросов.
Герц в СССР возглавил специально созданный под него на базе санатория "Агудзеры" под Сухумом институт "Г", целью которого были разработки в области газодиффузионного обогащения урана в промышленных масштабах.
© Фото : РосатомЛист из "анкеты специального назначения", заполненной Густавом Герцем
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Густавом Герцем
© Фото : Росатом
Лист из "анкеты специального назначения", заполненной Густавом Герцем
Руководство СССР высоко оценило вклад немецких специалистов в создание советской атомной бомбы. Так, Николаус Риль в октябре 1949 года, спустя два месяца после успешного испытания первого атомного заряда, в числе 36 ведущих специалистов (и единственный среди иностранцев) удостоился звания Героя Социалистического Труда, ему также присудили Сталинскую премию первой степени — высшую государственную награду СССР в области науки и техники.
Герц, в свою очередь, получил Сталинскую премию второй степени. Манфред фон Арденне, ставший в СССР научным руководителем института "А" в другом санатории ("Синоп" в Абхазии), создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана. Ученый стал дважды лауреатом Сталинской премии: в 1947 году за изобретение электронного микроскопа и в 1953-м за электромагнитное разделение изотопов и получение изотопа лития-6, необходимого для создания термоядерных зарядов.
Петера Тиссена наградили Сталинской премией первой степени и орденом Ленина, а также Государственной премией СССР и орденом Трудового Красного Знамени.
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Хайнц Позе до войны занимался в Германии исследованиями в области ядерных реакций, а в начале 1940-х участвовал в создании опытного ядерного реактора на тяжелой воде, который разрушился в результате аварии в 1942 году.
В СССР Позе работал в лаборатории "В" вблизи станции Обнинское Калужской области (ныне предприятие "Росатома" — "Физико-энергетический институт имени Лейпунского"). Во многом благодаря немецким специалистам под руководством Позе лаборатория "В" за короткое время стала центром комплексных экспериментальных и теоретических исследований ядерных процессов и разработок в области ядерных реакторов.
© Фото : РосатомЛист из "анкеты специального назначения", заполненой Хайнцем Позе
Лист из анкеты специального назначения, заполненой Хайнцем Позе
© Фото : Росатом
Лист из "анкеты специального назначения", заполненой Хайнцем Позе
Наконец, Роберт Депель, также участвовавший в создании экспериментального ядерного реактора в Германии, в Советском Союзе помог наладить производство тяжелой воды, позволяющей организовать работу ядерного реактора с использованием необогащенного природного урана. Ученый заведовал кафедрой экспериментальной и ядерной физики Воронежского университета, после переехал в ГДР.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
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Нарышкин рассказал о геополитическом значении создания атомной бомбы в СССР
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Ядерные технологииРосатомГерманияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Немецкие ученые, это, конечно, хорошо. Но не следует забывать, что основополагающий вклад в создание АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в СССР внес Лаврентий Павлович Берия. А без этого все работы немецких ученых остались бы невостребованными.
29 октября, 09:20
Владимир Ф. Быченков
1810006
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