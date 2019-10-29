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РИА Новости

Автоэксперты назвали подходящие для зимы в мегаполисе шины

03:46 29.10.2019 (обновлено: 07:00 29.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРаботник шиномонтажной мастерской
Работник шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работник шиномонтажной мастерской. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости автоэксперты считают, что жителям мегаполисов при выборе зимней резины не нужно отдавать предпочтение шипованным шинам, поскольку они, большей частью, нужны для постоянной езды по льду.
"Если человек перемещается только по городу, а тем более если этот город - Москва, то большой нужды ни в шипах, ни в "липучке" нет. Нужна просто хорошая зимняя резина", - считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Он также отметил, что если автомобилист периодически выбирается загород, то ему есть смысл обратить внимание на шипованную резину, "чтобы и в городе, и за городом себя уверенно чувствовать", а "липучка" подойдет больше тем, кто перемещается по городу.
"Все зависит от того, где эксплуатируется машина. Если чаще всего эксплуатируется на трассах, которые более-менее чистят, в городе, скажем, то тогда даже и шипы не нужны, потому что город все-таки чистят, а шипы они для льда, большей частью. А "липучка" очень странная альтернатива", - считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Он также добавил, что выбор между шипами и "липучкой" зависит от мастерства и привычек водителя, это вопрос индивидуальный.
"Многие, между прочим, зимой ездят и без шипов и без липучек, просто на зимней резине и прекрасно себя чувствуют", - отметил Травин.
Автомобили с наклеенным знаком Шипы
21 мая, 20:04РИА Новости
Автоэксперты считают отказ от шипованной резины в России невозможным
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