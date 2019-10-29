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РИА Новости

Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США, заявила эксперт

03:55 29.10.2019 (обновлено: 06:49 29.10.2019)
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Она пояснила, что мировые запасы нефти составляют 1,66 триллиона баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 миллиарда баррелей, в Иране – 157,8 миллиарда, в России – 80 миллиардов. "Если сложить объемы запасов нефтяных ресурсов в этих странах, то их доля составит 51% от топ-30 стран-лидеров по запасам и почти 33% общемировых запасов нефти. Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 году и который поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34%", - добавила она.
Эксперт также пояснила, что эти три страны в 2015 году обеспечивали 21,75% суточной добычи в мире. В то время Россия добывала 10,1 миллиона баррелей в сутки, Иран - 3,1 миллиона баррелей в сутки, Венесуэла – 2,5 миллиона баррелей в сутки. Страны находились на первом, седьмом и одиннадцатом местах по объемам добычи соответственно. "Активность США на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти оказалась под санкциями", - подчеркнула она.
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Больше всего от санкций пострадала Венесуэла, ее суточная добыча сократилась в 3,3 раза, до 0,75 миллиона баррелей. "Если бы она добывала в объемах 2015 года, 2,82 миллиона баррелей в сутки, то сейчас была бы на восьмом месте", - добавила Лебединская. В меньшей степени от экономических ограничений США пострадал Иран, сократив добычу до 2,1 миллиона баррелей. Нарастить производство из этой тройки удалось только России – до 10,7 миллиона баррелей в сутки.
Собеседница агентства отметила, что на этом фоне США расширяют свои рынки сбыта сырья. "США сейчас добывают на 9,8% в сутки больше, чем Россия. Для сравнения, по состоянию на 5 октября 2019 года добыча в США составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, в России - 10,7 миллиона баррелей в сутки. Если раньше около 95% американской нефти выкупала Канада, то сейчас 25% идёт в Европу", - пояснила она.
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