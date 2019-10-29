В Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали в понедельник в Боливии в ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента страны Эво Моралеса, сообщает агентство По меньшей мере 30 человек пострадали в понедельник в Боливии в ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента страны Эво Моралеса, сообщает агентство Efe

Протесты проходят в нескольких городах Боливии, в том числе в Ла-Пасе, Кочабамбе и Санта-Крузе. Один человек был доставлен в больницу с пулевым ранением в живот. Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила в Twitter, что состояние пострадавшего критическое.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.