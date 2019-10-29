Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T06:54Z
https://ria.ru/20191029/1560329726.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/34/1560133458_0:0:2787:1567_1036x0_80_0_0_bc8c1a28575199b04c60e5d7553e5b97.jpg
РИА Новости

В Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов, сообщили СМИ

03:37 29.10.2019 (обновлено: 06:54 29.10.2019)
917
© REUTERS / Ueslei MarcelinoАкция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали в понедельник в Боливии в ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента страны Эво Моралеса, сообщает агентство Efe.
Протесты проходят в нескольких городах Боливии, в том числе в Ла-Пасе, Кочабамбе и Санта-Крузе. Один человек был доставлен в больницу с пулевым ранением в живот. Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила в Twitter, что состояние пострадавшего критическое.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.
Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Несколько человек пострадали. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
Президент Боливии Эво Моралес
27 октября, 21:12РИА Новости
Президент Боливии заявил, что в стране готовится государственный переворот
102602
Обсудить 1
БоливияВ мире
Рекомендуем
Участники протестов в Гонконге
Глава Гонконга опровергла слухи о своей отставке
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Бельгийская прокуратура попросит суд разрешить выдачу Пучдемона Испании
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Массовые протесты в Чили
Власти Чили исключили возможность введения ЧС на фоне новых протестов
Демонстранты в во время протеста против коррупции, отсутствия рабочих мест и плохого социального обслуживания в Багдаде, Ирак. 28 октября 2019
США призывают отказаться от насилия в охваченном протестами Ираке
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
ЕС призвал к международной помощи беженцам из Венесуэлы
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии заявил, что в стране готовится государственный переворот
3-D карта островов Такэсима (Токто), оспариваемых Японией и Южной Кореей, в Национальном музее территории и суверенитета в Токио
США призвали Южную Корею не отказываться от обмена разведданными с Японией
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
Сотрудник полиции в Испании
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
Лента новостейМолния