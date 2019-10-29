ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает разрешить ее мобильным группам останавливать и досматривать автомобили весом от 2,5 тонны для выявления незаконного импорта товаров, причем не только в приграничных, но и в более отдаленных регионах, сообщил РИА Новости начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерий Селезнев.

"Сейчас мобильные группы имеют право останавливать транспортные средства в рамках … закона о таможенном регулировании. Мы можем останавливать автомобили строго в определенных 25 областях по границе. И по законодательству, это машины, вес которых превышает 3,5 тонны. Мы будем инициативно выходить с возможными изменениями по снижению порога до 2,5 тонны. Насколько это будет поддержано и рассмотрено - это вопрос времени, но то, что есть для этого оперативная необходимость, это очевидно", - сказал он.

По словам Селезнева, недобросовестные участники рынка перегружают товар с крупнотоннажных грузовиков на малотоннажные, используя полуторатонные и 2,5-тонные автомобили. "Зачастую незаконный товар ввозят на "Газелях", - пояснил он.

Селезнев напомнил, что в настоящее время работает 35 мобильных групп (466 человек) вдоль границы РФ с Белоруссией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, которые выявляют незаконно ввозимый товар, в том числе санкционную продукцию.

ФТС также планирует расширить количество таких групп и число регионов РФ, где они могут работать. "В настоящее время мы уже поднимаем вопрос о возможном расширении зон деятельности, потому что необходимость реализовывать такое право возникает не только на границе, но немного в более дальних регионах. По территории РФ - не только ввоз проверяем, но и внутренний оборот, поэтому нам может потребоваться функционал работы групп и внутри России. Сейчас будем выходить на уровень правительства, президента с этим вопросом", - добавил он.