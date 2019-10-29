Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская "Дальневосточная торфяная компания", резидент фонда "Сколково", разработала удобрение для увеличения урожая на 15-25% в сравнении с рекомендованной дозой минеральных удобрений, сообщил РИА Новости руководитель проекта Александр Тимофеев.

Комплексные удобрения нового поколения разработаны на основе торфа и активных штаммов почвенных микроорганизмов. В гранулы удобрений попадает полезная микрофлора, которая взаимодействуя с корневой системой растений, решает задачи его комплексного питания и оздоравливает почву.

"Самое главное, что в результате внедрения технологии, которую мы разработали, можно выпускать целую линейку продуктов, которая не только увеличивает урожайность на 15-25%, но и оздоравливает почву, увеличивает содержание органического вещества в прикорневой зоне в процессе вегетации растений, в том числе углерода, смещает значение Ph (кислотности почвы – ред.) в сторону нейтрального", - сообщил он.

По его словам, одна из оценок увеличения урожайности проводилась при выращивании имбиря на участке, где удобрения совсем не вносились. "По результатам испытаний с имбирем дополнительный прирост по урожаю составил 18%. Такая же эффективность зафиксирована в ходе испытаний в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства в Хабаровске на капусте и томатах", - добавил Тимофеев.