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РИА Новости

Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%

03:45 29.10.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор урожая
Сбор урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сбор урожая. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская "Дальневосточная торфяная компания", резидент фонда "Сколково", разработала удобрение для увеличения урожая на 15-25% в сравнении с рекомендованной дозой минеральных удобрений, сообщил РИА Новости руководитель проекта Александр Тимофеев.
Комплексные удобрения нового поколения разработаны на основе торфа и активных штаммов почвенных микроорганизмов. В гранулы удобрений попадает полезная микрофлора, которая взаимодействуя с корневой системой растений, решает задачи его комплексного питания и оздоравливает почву.
"Самое главное, что в результате внедрения технологии, которую мы разработали, можно выпускать целую линейку продуктов, которая не только увеличивает урожайность на 15-25%, но и оздоравливает почву, увеличивает содержание органического вещества в прикорневой зоне в процессе вегетации растений, в том числе углерода, смещает значение Ph (кислотности почвы – ред.) в сторону нейтрального", - сообщил он.
По его словам, одна из оценок увеличения урожайности проводилась при выращивании имбиря на участке, где удобрения совсем не вносились. "По результатам испытаний с имбирем дополнительный прирост по урожаю составил 18%. Такая же эффективность зафиксирована в ходе испытаний в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства в Хабаровске на капусте и томатах", - добавил Тимофеев.
Торфобактериальные удобрения, по его словам, стоят значительно дешевле существующих аналогов. Интерес к удобрению нового поколения уже проявили корейские, китайские компании. "Сейчас мы отправляем продукцию. Мы грузим продукцию в адрес двух корейских компаний - Global International, Geomat, например, торфо-бактериальный сорбент для утилизации отходов животноводства. В Китае сотрудничаем с Шаньдуньской международной компанией по продвижению субстрата для выращивания шампиньонов", - отметил он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
2 октября, 12:46РИА Новости
Медведев поручил Минсельхозу контролировать ситуацию с ценами на удобрения
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