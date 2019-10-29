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РИА Новости
РИА Наука

Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта

03:25 29.10.2019 (обновлено: 10:36 29.10.2019)
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© Depositphotos / WavebreakmediaИнсульт
Инсульт
© Depositphotos / Wavebreakmedia
ЛОНДОН, 29 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Во всем мире ежегодно регистрируют сотни тысяч случаев инсульта, который значительно "помолодел" в последние пару десятков лет из-за возросшего темпа жизни и стресса. Эксперты, опрошенные РИА Новости накануне всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который отмечается 29 октября, дали свои практические рекомендации, как избежать удара.
По данным Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, в Соединенном Королевстве каждые пять минут регистрируется как минимум один случай инсульта. Причем этому заболеванию в равной степени подвержены люди любого возраста, пола и социального положения. Если в конце прошлого столетия в зоне риска находились мужчины старше 45 лет и женщины старше 55, то сейчас инсульт встречается у 30-летних и даже у 25-летних молодых людей.
Причиной развития инсульта может быть ряд факторов: следует учитывать наследственный характер этого заболевания, слабые сосуды и склонность к накоплению "плохого" холестерина, считают врачи. Не стоит забывать, что гипертония, аритмия, избыточный вес и сахарный диабет тоже являются факторами повышенного риска инсульта. А курение и злоупотребление алкоголем в три раза увеличивают риск развития этого заболевания.
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В особую группу риска врачи относят людей молодого и среднего возраста, которые много времени отдают работе. Постоянный стресс, ненормированный рабочий день, частые командировки и перелеты, а также неблагоприятная психологическая атмосфера приводят к выбросу адреналина и повышенному артериальному давлению.
Как рассказала РИА Новости представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф, для предотвращения инсульта необходимо следить за артериальным давлением.

"Высокое давление — это самый главный контролируемый фактор риска инсульта. К сожалению, при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Очень важно регулярно измерять давление и принимать меры для поддержания его на здоровом уровне", — говорит собеседница агентства.

"Вы можете пройти проверку в аптеках или у терапевта. Факторы образа жизни, такие как избыточный вес, курение, чрезмерное употребление алкоголя, отсутствие физических упражнений и нездоровая диета, могут привести к повышению артериального давления. Оно также имеет тенденцию повышаться с возрастом, поэтому повышенное кровяное давление чаще встречается у людей среднего и пожилого возраста", — добавила она.
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Специалисты NHS Великобритании для предотвращения инсульта рекомендуют соблюдать сбалансированную диету, заниматься физическими упражнениями и отказаться от вредных привычек.
Во-первых, необходимо избегать жирной, жареной и слишком соленой пищи. Вместо этого добавить больше овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки. "Соблюдение баланса в питании очень важно. Не ешьте очень много какой-то одной пищи, особенно обработанных продуктов, и блюда с высоким содержанием соли. Вы должны сократить объем соли до не более шести граммов в день, так как соль увеличивает кровяное давление", — отметили в NHS.

"Большая часть соли, которую мы едим, "спрятана" в обработанных продуктах, таких как готовые блюда, чипсы, печенье и обработанное мясо. Избегайте добавления соли в пищу, когда вы готовите еду, или во время приема пищи дома или в ресторанах. Вместо этого попробуйте использовать свежий имбирь, лимонный сок и перец чили или сушеные травы и специи", — порекомендовала Шаттлуорф.

Во-вторых, регулярно выполняйте физические упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. "Большинству людей рекомендуется выполнять как минимум 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности в неделю. Это ходьба в быстром темпе или езда на велосипеде", — пояснили в NHS.
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"Согласно исследованиям, регулярные умеренные физические нагрузки сокращают риск инсульта на 27 процентов. Вы должны стремиться к 30-минутной физической активности пять или более раз в неделю. Вы можете не выполнять сразу все 30 минут, а разбить на короткие промежутки времени в течение дня", — добавила представитель Stroke Association.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя существенно повышают риск инсульта, так как из-за курения сужаются кровеносные сосуды и артерии, а алкоголь повышает давление и вызывает аритмию. "Вы можете сократить риск инсульта, прекратив курить. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск удара более чем в три раза", — отметили в NHS.
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты называют заместительную гормональную терапию (ЗГТ), которую применяют женщины старше 50 лет. "На тысячу женщин, принимающих ЗГТ, у шести может развиться инсульт, а у восьми — тромб. Ваш врач должен обсудить с вами эти риски, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такая терапия", — предупредила Шаттлуорф.
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РИА НаукаВеликобритания
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