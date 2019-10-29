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РИА Новости

Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"

03:35 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы
Трубы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трубы. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) поддерживает отказ от введения "углеродного налога", так как иначе электроэнергия подорожала бы на 11-25% в зависимости от категории потребителей, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора института Александр Григорьев.
Минэкономразвития РФ исключило из актуальной версии законопроекта о парниковых газах предложения по введению такого налога, написала в понедельник РБК.
"ИПЕМ положительно оценивает новую версию законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов, которая избавлена от самых неоднозначных положений, в частности, идеи "углеродного налога", - заявил Григорьев. Он отметил, что наибольшие потери от ввода углеродного сбора понесли бы отрасли - доноры российского бюджета - ТЭК и энергоемкие экспортно ориентированные, такие, как черная металлургия.
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"Модельные расчеты показывают, что при ставке в 15 долларов за тонну CO2 объемы выплат для "Газпрома" составили бы около 90-120 миллиардов рублей в год, "Роснефти" - 45-58 миллиардов рублей в год, предприятий черной металлургии (Evraz, ММК, "Северсталь", НЛМК) - 83-107 миллиардов рублей в год. Дополнительный рост стоимости электроэнергии мог бы составить 11-25% в зависимости от категории потребителей", - отмечает эксперт.
Среди рисков в части национального углеродного регулирования Григорьев назвал инициативы по ужесточению российских обязательств по снижению эмиссии парниковых газов. "В условиях, когда США, Китай, Индия и Япония будут наращивать объемы выбросов (и только при самых оптимистичных прогнозах оставят их на прежних уровнях), дополнительные обязательства лишь ограничивать рост российской экономики к радости наших конкурентов", - уверен Григорьев.
Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. Минэнерго РФ в середине октября заявляло, что считает целесообразным доработать проект Минэкономразвития о парниковых газах, в частности, исключив из него целевые показатели выбросов и так называемый "углеродный налог". Глава РСПП Александр Шохин на прошлой неделе заявил РИА Новости, что бизнес пытается убедить Минэкономразвития исключить из законопроекта конкретные сроки и сделать его рамочным.
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Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)Александр ГригорьевРоссияЭкономика
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