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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре

03:40 29.10.2019
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство россиян на ноябрьские праздники поедет в путешествие по РФ, однако по сравнению с прошлым годом выросла доля туристов, которые отправятся за границу - популярными направлениями в этом году стали Италия, Турция и Испания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon.Travel, одного из крупнейших онлайн-продавцов авиа- и железнодорожных билетов в России.
Эксперты компании проанализировали поведение более чем 2 миллионов клиентов, чтобы выяснить, как российские туристы планируют провести ноябрьские праздники (в России 4 ноября отмечается День народного единства). Ozon.Travel отмечает, что прекращение авиасообщения с Грузией, которая в 2018 году была на втором месте среди самых популярных направлений для поездок в эти даты, не сказалось на турпотоке из РФ.
"Напротив, почти на треть выросла доля туристов, которые в этом году выбрали заграничные путешествия: в ноябре 2018 года 73% россиян путешествовали внутри страны, в этом году их только 57%. Место Грузии в сердцах россиян заняли Италия, Турция и Испания", - указали в сервисе.
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Кроме того, популярностью в этом году пользуется Франция - она переместилась на 10-е место в рейтинге самых популярных направлений для поездок с 25-го. Компания отмечает, что средняя стоимость билетов во Францию снизилась на 30% - до 18 тысяч рублей с 26 тысяч.
"Для путешествий с детьми россияне выбирают Кипр, ОАЭ, и Россию. Местный топ направлений остается неизменным - Москва, Сочи и Петербург", - добавили в компании. В среднем билеты в праздничные даты стоят от 8 тысяч рублей (Россия) до 33 тысяч рублей (в Таиланд).
По данным сервиса, заграничные поездки россияне планируют заранее: пользователи Ozon.Travel приобретали билеты в Италию, Израиль и Испанию за два-три месяца до даты поездки, в Турцию и Германию - за 1,5 месяца. "Путешествия по России более бюджетные, поэтому и билеты в Москву, Питер, Сочи, Симферополь обычно приобретают за пару недель до праздников", - рассказали в компании.
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