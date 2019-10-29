Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года

"Конечно, остается извечный вопрос: откуда взять деньги? Но мы надеемся, что совместно с правительством страны, в том числе и с первым вице-премьером Антоном Силуановым, мы все-таки сможем решить этот вопрос и мост начнет строиться. И мы считаем, что если политически, скажем так, решение о строительстве моста будет принято в течение этого года, то в 2025 году реально уже по этому мосту можно будет проехать", - сказал Николаев.