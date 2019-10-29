Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года, заявил глава Якутии Айсен Николаев в интервью РИА Новости.
По его словам, проект является одним из базовых в национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года, которая должна быть подписана президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона заверил, что Якутия "находится в полном взаимопонимании" с правительством страны по вопросу целесообразности проекта моста, а также подходам к его строительству.
"Сегодня у нас есть положительное заключение о целесообразности строительства этого моста не только от министерств и ведомств, уже есть решение проектного офиса на уровне вице-премьера Максима Акимова о том, что этот проект целесообразно включить в комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры страны. Есть решение полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева о поддержке данного проекта", - сказал Николаев.
Как рассказал глава региона, это будет автомобильный мост, железнодорожная часть проектом не предусматривается. По его словам, мост должен соединить обширную территорию западной Якутии со страной. В перспективе, отметил Николаев, это должно привести к тому, что к 2030-м годам из Иркутска на машине можно будет доехать до Магадана, а страна получит еще один автомобильный выход к Тихому океану.
"Конечно, остается извечный вопрос: откуда взять деньги? Но мы надеемся, что совместно с правительством страны, в том числе и с первым вице-премьером Антоном Силуановым, мы все-таки сможем решить этот вопрос и мост начнет строиться. И мы считаем, что если политически, скажем так, решение о строительстве моста будет принято в течение этого года, то в 2025 году реально уже по этому мосту можно будет проехать", - сказал Николаев.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.