Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери

БАРНАУЛ, 29 окт - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина во вторник утром вернулась вместе с отцом в Барнаул, где планирует отдыхать и общаться с семьей.

Самолет из московского аэропорта Шереметьево приземлился в Барнауле в 5.11 местного времени (01.11 мск) во вторник.

"В планах Марии Бутиной - отдых и встречи с семьей", - сказал отец девушки РИА Новости.

Накануне Мария заявила, что она испытывает огромный прилив энергии и сил и планирует рассказать россиянам о том, с чем они могут столкнуться, находясь в США.