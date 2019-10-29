Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери

БАРНАУЛ, 29 окт - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина во вторник утром вернулась вместе с отцом в Барнаул, где планирует отдыхать и общаться с семьей.
Самолет из московского аэропорта Шереметьево приземлился в Барнауле в 5.11 местного времени (01.11 мск) во вторник.
"В планах Марии Бутиной - отдых и встречи с семьей", - сказал отец девушки РИА Новости.
Накануне Мария заявила, что она испытывает огромный прилив энергии и сил и планирует рассказать россиянам о том, с чем они могут столкнуться, находясь в США.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту "Шереметьево" в субботу утром.