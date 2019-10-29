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РИА Новости
РИА Наука

Орбиту МКС скорректируют в начале ноября

03:07 29.10.2019 (обновлено: 12:15 29.10.2019)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Следующую корректировку орбиты Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 8 ноября, сообщило НАСА.
На сайте агентства отмечается, что включение двигателей намечается в 1:41 мск, длительность их работы составит 352 секунды.
Как уточнил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, корректировка орбиты МКС будет проведена с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", пристыкованного к модулю "Пирс" станции.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 14 сентября с использованием двигателей модуля "Звезда". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,05 километра и составила 416,2 километра.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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