Орбиту МКС скорректируют в начале ноября

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Следующую корректировку орбиты Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 8 ноября, сообщило НАСА.

На сайте агентства отмечается, что включение двигателей намечается в 1:41 мск, длительность их работы составит 352 секунды.

Как уточнил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, корректировка орбиты МКС будет проведена с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", пристыкованного к модулю "Пирс" станции.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 14 сентября с использованием двигателей модуля "Звезда". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,05 километра и составила 416,2 километра.