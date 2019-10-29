Узбекистан закупил у России крупную партию "Тайфунов", сообщил источник

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949), поставки начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Подписан контракт на поставку крупной партии бронеавтомобилей 4х4 "Тайфун" (К53949) в Узбекистан, поставки начнутся в этом году", - сказал собеседник агентства.

Узбекистан в 2019 году уже закупил российские бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобилей "Тигр", радиолокационной станции "Сопка-2". Кроме того, в настоящее время действует контракт на поставку в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолётов Ми-35М.