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РИА Новости

Узбекистан закупил у России крупную партию "Тайфунов", сообщил источник

03:06 29.10.2019 (обновлено: 06:55 29.10.2019)
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© Фото : пресс-служба "Ремдизеля"Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун"
Бронеавтомобиль К 53949 Тайфун
© Фото : пресс-служба "Ремдизеля"
Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949), поставки начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Подписан контракт на поставку крупной партии бронеавтомобилей 4х4 "Тайфун" (К53949) в Узбекистан, поставки начнутся в этом году", - сказал собеседник агентства.
Узбекистан в 2019 году уже закупил российские бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобилей "Тигр", радиолокационной станции "Сопка-2". Кроме того, в настоящее время действует контракт на поставку в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолётов Ми-35М.
"Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали. Впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года - на военном параде в Москве (Тайфун-К).
Бронеавтомобиль К 4386 Тайфун-ВДВ
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УзбекистанРоссияБезопасностьЭкономика
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