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РИА Новости

Исследование показало, сколько россиян задумывались о смене профессии

03:03 29.10.2019 (обновлено: 06:47 29.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (65%) задумывались о смене работы хотя бы один раз, наиболее частой причиной этого становится недовольство зарплатой (63%), показало исследование "Авито Работа", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
По данным исследования, только треть (35%) россиян не думали о смене профессиональной деятельности. При этом мужчины (68%) рассматривают идею о смене профессии чаще, чем женщины (62%). Больше всего тех, кто хотел бы сменить профессию, среди респондентов в возрасте 25-34 лет (74%). Среди опрошенных старше 65 лет их чуть меньше половины (46%).
Как показало исследование, наиболее популярной причиной для смены работы россияне называют желание больше зарабатывать (63%), найти баланс между работой и личной жизнью (28%), надоевшую рутину (23%) и профессиональное выгорание, стресс (21%).
При этом в реальности сменить профессию удалось только 17% задумавших такие перемены. Не удалось осуществить это 44% принявших участие в исследовании, 39% отметили, что находятся в процессе смены работы. Реже всего сменить профессию удается респондентам в возрастной группе 35-44 лет (13%), чаще - в возрасте 65 и старше (37%).
Говоря о причинах, помешавших им сменить профессию, почти половина (49%) заявили, что отложили этот вопрос для более подходящего момента, треть (33%) не уверены, что имеют достаточно квалификации, еще треть (33%) назвали в качестве причины страхи перемен и ошибок.
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