Исследование показало, сколько россиян задумывались о смене профессии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (65%) задумывались о смене работы хотя бы один раз, наиболее частой причиной этого становится недовольство зарплатой (63%), показало исследование "Авито Работа", имеющееся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования, только треть (35%) россиян не думали о смене профессиональной деятельности. При этом мужчины (68%) рассматривают идею о смене профессии чаще, чем женщины (62%). Больше всего тех, кто хотел бы сменить профессию, среди респондентов в возрасте 25-34 лет (74%). Среди опрошенных старше 65 лет их чуть меньше половины (46%).

Как показало исследование, наиболее популярной причиной для смены работы россияне называют желание больше зарабатывать (63%), найти баланс между работой и личной жизнью (28%), надоевшую рутину (23%) и профессиональное выгорание, стресс (21%).

При этом в реальности сменить профессию удалось только 17% задумавших такие перемены. Не удалось осуществить это 44% принявших участие в исследовании, 39% отметили, что находятся в процессе смены работы. Реже всего сменить профессию удается респондентам в возрастной группе 35-44 лет (13%), чаще - в возрасте 65 и старше (37%).