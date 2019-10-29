Мария Бутина вернулась в Барнаул

БАРНАУЛ, 29 окт — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина во вторник утром вернулась вместе с отцом в Барнаул, где ее встретили мама и бабушка.

В пятницу после отбытия наказания Бутину депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром. Несколько дней Мария провела в российской столице, после чего отправилась в Барнаул.

"Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания", — сказал отец Бутиной РИА Новости.

В свою очередь, Мария поблагодарила всех присутствующих за встречу и покинула здание аэропорта.

Ранее она рассказала, что попросила маму к своему возвращению приготовить пять куриц и купить бананов.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.