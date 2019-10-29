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РИА Новости

Мария Бутина вернулась в Барнаул

02:56 29.10.2019 (обновлено: 10:07 29.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
БАРНАУЛ, 29 окт — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина во вторник утром вернулась вместе с отцом в Барнаул, где ее встретили мама и бабушка.
В пятницу после отбытия наказания Бутину депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром. Несколько дней Мария провела в российской столице, после чего отправилась в Барнаул.
"Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания", — сказал отец Бутиной РИА Новости.
В свою очередь, Мария поблагодарила всех присутствующих за встречу и покинула здание аэропорта.
Ранее она рассказала, что попросила маму к своему возвращению приготовить пять куриц и купить бананов.
Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Вчера, 09:37РИА Новости
Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаРоссияСШАБарнаулОбщество
Популярные комментарии
через месяц ,будет думать что в америке лучше было
29 октября, 07:22
lplourens peskov
250015
Всё: освободилась из Американской тюрьмы, депортирована, вернулась на родину... СМИ, может хватит, может пора остановиться? И не лезть в её личную жизнь, да и читателей не выбешивать? )))
29 октября, 06:10
Gloomy Humorist
730000
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