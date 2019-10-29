Девушка получила ответ на послание в бутылке, которую бросила в океан

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Жительница США получила ответ на послание в бутылке, которую она выбросила в Атлантический океан. Об этом Жительница США получила ответ на послание в бутылке, которую она выбросила в Атлантический океан. Об этом сообщает Northjersey.com.

Холли Романек гостила вместе с семьей в городе Сэнди-Хук, штат Нью-Джерси. Девушка решила отправить сообщение в пустой бутылке из-под холодного кофе. Она написала послание, поместила его в сосуд и бросила наудачу в воду.

В письме американка обратилась к вероятному адресату. В случае обнаружения послания она предложила нашедшему его человеку написать ей на электронную почту. Спустя два месяца девушка получила ответ.

Автором находки стал мужчина, обнаруживший бутылку на скалах в бухте Флатрок, на острове Ньюфаундленд. Оказалось, что послание преодолело 1885 километров.