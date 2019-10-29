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РИА Новости

Девушка получила ответ на послание в бутылке, которую бросила в океан

02:41 29.10.2019 (обновлено: 12:04 29.10.2019)
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CC BY 4.0 / Jennyhiggins / The is the entry to the East Coast Trail's Stiles Cove Path, when starting in Flatrock, NLБухта Флатрок на острове Ньюфаундленд
Бухта Флатрок на острове Ньюфаундленд
CC BY 4.0 / Jennyhiggins / The is the entry to the East Coast Trail's Stiles Cove Path, when starting in Flatrock, NL
Бухта Флатрок на острове Ньюфаундленд. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Жительница США получила ответ на послание в бутылке, которую она выбросила в Атлантический океан. Об этом сообщает Northjersey.com.
Холли Романек гостила вместе с семьей в городе Сэнди-Хук, штат Нью-Джерси. Девушка решила отправить сообщение в пустой бутылке из-под холодного кофе. Она написала послание, поместила его в сосуд и бросила наудачу в воду.
В письме американка обратилась к вероятному адресату. В случае обнаружения послания она предложила нашедшему его человеку написать ей на электронную почту. Спустя два месяца девушка получила ответ.
Автором находки стал мужчина, обнаруживший бутылку на скалах в бухте Флатрок, на острове Ньюфаундленд. Оказалось, что послание преодолело 1885 километров.
Отмечается, что бутылка попала в Гольфстрим, который течет узкой полосой вдоль побережья Северной Америки, после чего направляется на восток в сторону Великобритании.
Аляска
8 августа, 06:18РИА Новости
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
1549643477
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Атлантический океанСеверная АмерикаСШАВ мире
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