Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.

Политик прокомментировала инициативу 40 членов конгресса США, которые во главе с Марком Роузом обратились к Госдепартаменту с требованием признать батальон "Азов" иностранной террористической организацией.

"Большой привет конгрессменам США. Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что "Правый сектор"* у них считается террористической организацией. Пускай они свои организации разбирают в России и в США и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет", — заявила Савченко.

Она подчеркнула, что "Азов" состоит в военных структурах страны, а служащие в этом батальоне люди "не берут отпуска и идейно верят в победу Украины".

"Поэтому нужно понимать, что, в принципе, не США решать, какие у нас Вооруженные силы и из чего они состоят", — добавила экс-депутат.

В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".