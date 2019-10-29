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РИА Новости

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

02:00 29.10.2019 (обновлено: 11:15 29.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерНадежда Савченко в Броварском районном суде
Надежда Савченко в Броварском районном суде
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
Политик прокомментировала инициативу 40 членов конгресса США, которые во главе с Марком Роузом обратились к Госдепартаменту с требованием признать батальон "Азов" иностранной террористической организацией.
"Большой привет конгрессменам США. Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что "Правый сектор"* у них считается террористической организацией. Пускай они свои организации разбирают в России и в США и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет", — заявила Савченко.
Она подчеркнула, что "Азов" состоит в военных структурах страны, а служащие в этом батальоне люди "не берут отпуска и идейно верят в победу Украины".
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"Поэтому нужно понимать, что, в принципе, не США решать, какие у нас Вооруженные силы и из чего они состоят", — добавила экс-депутат.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Ситуация на УкраинеНадежда СавченкоГосдума РФСШАВ мире
Популярные комментарии
А, то есть вам можно целое государство официально называть агрессором, а конгрессу США называть кучу отбитых неонацистов с оружием террористами нельзя?
29 октября, 03:57
ААнатолий
10840001
Шла бы ты лесом! Не баба не мужик фиг поймешь кто такой
29 октября, 04:52
Рудольф Москалев
84250002
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