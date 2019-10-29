Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T01:51Z
https://ria.ru/20191029/1560329132.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156028/77/1560287753_0:395:2938:2048_1036x0_80_0_0_7c20758909e9b45bfa4e1754f8eedddf.jpg
РИА Новости

США готовы работать с новым президентом Аргентины

01:51 29.10.2019
237
© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. США готовы работать с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесом, заявил госсекретарь Майк Помпео.
В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес набрал необходимое для победы в первом туре число голосов, оставив позади действующего президента Маурисио Макри. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.
"Мы поздравляем аргентинский народ с успешным проведением президентских выборов 27 октября и готовы сотрудничать с Альберто Фернандесом в качестве нового президента Аргентины для решения общих интересов наших стран", - говорится в заявлении Помпео, которое распространила пресс-служба госдепартамента.
Он отметил, что США и Аргентина поддерживают "давнее и взаимоуважительное партнерство, которое приносит пользу обеим странам и свидетельствует о наших многочисленных общих демократических ценностях и приоритетах".
"Мы ожидаем совместной работы с администрацией Фернандеса по содействию региональной безопасности, процветанию и верховенству права", - добавил госсекретарь.
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Вчера, 18:11РИА Новости
МВФ выразил готовность работать с новым президентом Аргентины
000005
Обсудить 0
Альберто ФернандесМайк ПомпеоАргентинаСШАВ мире
Рекомендуем
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
МВФ выразил готовность работать с новым президентом Аргентины
Акции протеста в Эквадоре
В Эквадоре за 12 дней протестов погибли десять человек
Международная космическая станция
Роскосмос рассказал, как космонавты на МКС проведут День народного единства
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
СМИ: США могут потребовать участия Южной Кореи в своих военных операциях
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
Тысячи человек снова вышли с протестами на улицы Сантьяго, сообщили СМИ
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса
Стенд компании Роснефть
"Роснефть" назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
Массовые протесты в Чили
В центре Сантьяго загорелось несколько зданий
Дмитрий Феоктистов
Россия готова активно работать с новым руководством Аргентины
Дымовая труба Dixon’s Chimney и хлопчатобумажная фабрика Shaddon Mill в городе Карлайл, Великобритания
В Британии скончался мужчина, застрявший на высокой дымовой трубе
Вид на порт Мариуполя
Власти Украины расширили акваторию порта Мариуполя
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
Россия надеется, что курды успеют покинуть зону у границы с Турцией в срок
Акция в защиту Константина Ярошенко
Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко
Президент США Дональд Трамп
Палата представителей проведет в четверг голосование по импичменту Трампа
Вид на Белый дом в Вашингтоне
Белый дом напомнил, что закрытые интервью в рамках импичмента незаконны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась колонна военной полиции
15:44В центре Бейрута неизвестные избили демонстрантов и журналистов
15:44МИД предупредил россиян о продлении режима ЧС на Суматре
15:41Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"
15:41Отвод сил станет основанием для "нормандской встречи", заявили в Киеве
15:38Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
Лента новостейМолния