США готовы работать с новым президентом Аргентины

Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. США готовы работать с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесом, заявил госсекретарь Майк Помпео.

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес набрал необходимое для победы в первом туре число голосов, оставив позади действующего президента Маурисио Макри. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

"Мы поздравляем аргентинский народ с успешным проведением президентских выборов 27 октября и готовы сотрудничать с Альберто Фернандесом в качестве нового президента Аргентины для решения общих интересов наших стран", - говорится в заявлении Помпео, которое распространила пресс-служба госдепартамента.

Он отметил, что США и Аргентина поддерживают "давнее и взаимоуважительное партнерство, которое приносит пользу обеим странам и свидетельствует о наших многочисленных общих демократических ценностях и приоритетах".