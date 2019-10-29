В Британии скончался мужчина, застрявший на высокой дымовой трубе

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Застрявший на высокой дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании мужчина скончался, сообщает полиция графства Камбрия.
Мужчину обнаружили на самом верху трубы – на высоте 290 футов (около 88,3 метра) утром в понедельник. На видео очевидцев, которое разместил телеканал, было видно, что мужчина повис вверх ногами. Каким образом он оказался в таком положении, СМИ не сообщали.
"Мы можем подтвердить, что мужчина, застрявший на высоте на дымовой трубе в Карлайле, и позднее спасенный в рамках межведомственной операции, скончался", - сообщил представитель полиции графства Камбрия, трансляция заявления велась в аккаунте полиции в Twitter.
Отмечается, что в рамках операции по спасению мужчины были задействованы полиция, пожарные, береговая охрана, горные спасатели, дроны и вертолет. Мужчину удалось спустить с дымовой трубы, однако он скончался. О причинах смерти не сообщается.
© Фото : страница полиции графства Камбрия в TwitterОперация по спасению мужчины, застрявшего на трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании
Операция по спасению мужчины, застрявшего на трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании
"Будет начато расследование, чтобы установить, как и почему мужчина оказался на дымовой трубе", - заявили в полиции.
Дымовая труба Dixon’s Chimney расположена на территории бывшей хлопчатобумажной фабрики Shaddon Mill. Дымоход стал местной достопримечательностью из-за своей высоты. Теперь в здании фабрики расположены апартаменты, а в другой его части – Институт искусств Камбрии.