В Британии скончался мужчина, застрявший на высокой дымовой трубе

Дымовая труба Dixon’s Chimney и хлопчатобумажная фабрика Shaddon Mill в городе Карлайл, Великобритания. Архивное фото

Дымовая труба Dixon’s Chimney и хлопчатобумажная фабрика Shaddon Mill в городе Карлайл, Великобритания

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Застрявший на высокой дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании мужчина скончался, сообщает полиция графства Камбрия.

Мужчину обнаружили на самом верху трубы – на высоте 290 футов (около 88,3 метра) утром в понедельник. На видео очевидцев, которое разместил телеканал, было видно, что мужчина повис вверх ногами. Каким образом он оказался в таком положении, СМИ не сообщали.

"Мы можем подтвердить, что мужчина, застрявший на высоте на дымовой трубе в Карлайле, и позднее спасенный в рамках межведомственной операции, скончался", - сообщил представитель полиции графства Камбрия, трансляция заявления велась в аккаунте полиции в Twitter.

Отмечается, что в рамках операции по спасению мужчины были задействованы полиция, пожарные, береговая охрана, горные спасатели, дроны и вертолет. Мужчину удалось спустить с дымовой трубы, однако он скончался. О причинах смерти не сообщается.

© Фото : страница полиции графства Камбрия в Twitter Операция по спасению мужчины, застрявшего на трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании © Фото : страница полиции графства Камбрия в Twitter Операция по спасению мужчины, застрявшего на трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании

"Будет начато расследование, чтобы установить, как и почему мужчина оказался на дымовой трубе", - заявили в полиции.