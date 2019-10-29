РБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК

Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно начнет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону планируется публиковать 29 декабря.

Еще одно нововведение касается изучения и анализа информации об условиях жизни, финансовом положении и трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров. Ожидается, что Росстат приступит к этой работе также с 2020 года с охватом в 25 тысяч домохозяйств.