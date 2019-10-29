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РИА Новости

РБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

01:47 29.10.2019 (обновлено: 12:19 29.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК.
Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно начнет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону планируется публиковать 29 декабря.
Еще одно нововведение касается изучения и анализа информации об условиях жизни, финансовом положении и трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров. Ожидается, что Росстат приступит к этой работе также с 2020 года с охватом в 25 тысяч домохозяйств.
Основной целью нововведения станет повышение качества статистики бедности в России, что поможет усилить адресность социальной помощи от государства.
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Правительство РоссииПенсионный фонд РФФедеральная налоговая служба РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
И тут, по новой методе, оказалось, что бедные в РФ вовсе не бедные - а миллионеры, с которых надо усилить налоговые сборы!
29 октября, 02:48
Eugene Shilkin
3134602119
По новой методике бедных не будет
29 октября, 04:20
патриот бывший
2453601717
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