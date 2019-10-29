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РИА Новости

Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки

01:33 29.10.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МАГАДАН, 29 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
"Эпицентр землетрясения был в 61-м километре северо-восточнее от Магадана и примерно в 30 километрах от поселка Ола. Магнитуда 3,5, в Магадане ощущались толчки магнитудой 3. Многие жители их почувствовали в разных районах города. Но разрушений нет, жалоб не поступало", - сообщил собеседник агентства.
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