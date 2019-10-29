Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки

"Эпицентр землетрясения был в 61-м километре северо-восточнее от Магадана и примерно в 30 километрах от поселка Ола. Магнитуда 3,5, в Магадане ощущались толчки магнитудой 3. Многие жители их почувствовали в разных районах города. Но разрушений нет, жалоб не поступало", - сообщил собеседник агентства.