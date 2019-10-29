Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко

"Получили очередной отказ властей США в переводе К.В. Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку. Никаких обоснований причин отклонения российского запроса, кроме формальных заявлений, что деяния нашего соотечественника являются "тяжкими", представлено не было", — говорится в заявлении дипмиссии.
"Вашингтон, несмотря на наши неоднократные обращения и призывы, по-прежнему проявляет негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину. Намерены добиваться справедливости и возвращения К.В. Ярошенко на Родину. Задействуем для этого весь имеющийся международно-правовой инструментарий, будем привлекать внимание к данной ситуации международных правозащитных организаций", — заявляют в посольстве.