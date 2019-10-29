Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме; Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Ярошенко осудили в Соединенных Штатах в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию

"Получили очередной отказ властей США в переводе К.В. Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку. Никаких обоснований причин отклонения российского запроса, кроме формальных заявлений, что деяния нашего соотечественника являются "тяжкими", представлено не было", — говорится в заявлении дипмиссии.

По мнению российской стороны, властями США проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса — ухудшающееся состояние его здоровья. В расчет не принят и уже отбытый Ярошенко срок заключения.

"Вашингтон, несмотря на наши неоднократные обращения и призывы, по-прежнему проявляет негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину. Намерены добиваться справедливости и возвращения К.В. Ярошенко на Родину. Задействуем для этого весь имеющийся международно-правовой инструментарий, будем привлекать внимание к данной ситуации международных правозащитных организаций", — заявляют в посольстве.

Ранее в понедельник супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в передаче России летчика Константина Ярошенко, осужденного в Соединенных Штатах.