Роскосмос рассказал, как космонавты на МКС проведут День народного единства

Обычно космонавты на орбите очень заняты работой и редко могут выйти на полноценный выходной. Например, бывшие на МКС во время майских праздников 2019 года Олег Кононенко и Алексей Овчинин не работали только 9 мая. 4 и 5 мая им отвели немного времени для отдыха и общения с семьей. День космонавтики 12 апреля российский экипаж также провел за работой.