Роскосмос рассказал, как космонавты на МКС проведут День народного единства

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, находящиеся сейчас на Международной космической станции, не будут работать в День народного единства 4 ноября, сообщил РИА Новости официальный представитель Роскосмоса.
"У космонавтов в этот день будет выходной", - сказал собеседник агентства.
Обычно космонавты на орбите очень заняты работой и редко могут выйти на полноценный выходной. Например, бывшие на МКС во время майских праздников 2019 года Олег Кононенко и Алексей Овчинин не работали только 9 мая. 4 и 5 мая им отвели немного времени для отдыха и общения с семьей. День космонавтики 12 апреля российский экипаж также провел за работой.
Александр Скворцов прибыл на станцию на корабле "Союз МС-13" с астронавтом НАСА Эндрю Морганом и астронавтом Европейского космического агентства (ЕКА) итальянцем Лукой Пармитано. Олег Скрипочка добрался до станции 25 сентября вместе с американкой Джессикой Меир и первым в истории астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури (уже вернулся на Землю 3 октября).