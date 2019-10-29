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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Роскосмос рассказал, как космонавты на МКС проведут День народного единства

01:04 29.10.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, находящиеся сейчас на Международной космической станции, не будут работать в День народного единства 4 ноября, сообщил РИА Новости официальный представитель Роскосмоса.
"У космонавтов в этот день будет выходной", - сказал собеседник агентства.
Обычно космонавты на орбите очень заняты работой и редко могут выйти на полноценный выходной. Например, бывшие на МКС во время майских праздников 2019 года Олег Кононенко и Алексей Овчинин не работали только 9 мая. 4 и 5 мая им отвели немного времени для отдыха и общения с семьей. День космонавтики 12 апреля российский экипаж также провел за работой.
Александр Скворцов прибыл на станцию на корабле "Союз МС-13" с астронавтом НАСА Эндрю Морганом и астронавтом Европейского космического агентства (ЕКА) итальянцем Лукой Пармитано. Олег Скрипочка добрался до станции 25 сентября вместе с американкой Джессикой Меир и первым в истории астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури (уже вернулся на Землю 3 октября).
Скафандры НАСА
Вчера, 03:18Хочу стать космонавтом
Российские космонавты могут выйти в космос в американских скафандрах
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Спортсмены и команды
Александр Скворцов
Хочу стать космонавтомОлег СкрипочкаМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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