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РИА Новости

Белый дом напомнил, что закрытые интервью в рамках импичмента незаконны

00:45 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам вновь заявила, что проводимые демократами закрытые интервью в рамках импичмента являются незаконными.
Ранее в понедельник спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о том, что на этой неделе нижняя палата конгресса полным составом проголосует по резолюции об импичменте для формализации процесса.
По словам Гришам, таким образом демократы признали, что они “проводили неуполномоченные разбирательства в рамках импичмента”. В Белом доме вновь назвали проводимые демократами закрытые интервью в рамках расследования “незаконными”.
Демократы в палате уже проводят расследование в рамках импичмента, однако республиканцы обвиняют их в том, что процесс запуска процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования. Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов и так есть все необходимые полномочия для расследования по импичменту.
Пелоси сообщила, что эта резолюция "установит процедуры для слушаний, которые будут открытыми для американского народа". Кроме того, резолюция позволит демократам опубликовать расшифровки ранее проведённых опросов свидетелей. Собранная информация далее будет передана юридическому комитету палаты представителей, он будет заниматься составлением статей, по которым Трампу будут предъявлены обвинения в рамках импичмента.
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