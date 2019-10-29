Белый дом напомнил, что закрытые интервью в рамках импичмента незаконны

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам вновь заявила, что проводимые демократами закрытые интервью в рамках импичмента являются незаконными.

Ранее в понедельник спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о том, что на этой неделе нижняя палата конгресса полным составом проголосует по резолюции об импичменте для формализации процесса.

По словам Гришам, таким образом демократы признали, что они “проводили неуполномоченные разбирательства в рамках импичмента”. В Белом доме вновь назвали проводимые демократами закрытые интервью в рамках расследования “незаконными”.

Демократы в палате уже проводят расследование в рамках импичмента, однако республиканцы обвиняют их в том, что процесс запуска процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования. Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов и так есть все необходимые полномочия для расследования по импичменту.