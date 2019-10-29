В США осужденного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
Департамент исправительного учреждения штата Джорджия сообщил, что заключенный Тони Майкон Мунос-Мендес (Tony Maycon Munoz-Mendez) был "по ошибке выпущен на свободу" 25 октября из государственной тюрьмы в городе Рейдсвилл.
© Фото : Georgia Department of CorrectionsТони Майкон Мунос-Мендес
© Фото : Georgia Department of Corrections
Тони Майкон Мунос-Мендес
Отмечается, что Мунос-Мендес был отправлен за решетку за изнасилование, совершенное в 2012 году, и за растление и изнасилование малолетних в 2010 году.
Телеканал сообщает, что власти задействовали все ресурсы для поисков 31-летнего осужденного.