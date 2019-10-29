Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T10:27Z
https://ria.ru/20191029/1560328684.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151876/36/1518763628_0:245:8256:4889_1036x0_80_0_0_2ed0ab816e85156651ba923e2f252f5f.jpg
РИА Новости

В США осужденного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

00:37 29.10.2019 (обновлено: 10:27 29.10.2019)
17030
© AP Photo / Sean RayfordИсправительное учреждение в США
Исправительное учреждение в США
© AP Photo / Sean Rayford
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
Департамент исправительного учреждения штата Джорджия сообщил, что заключенный Тони Майкон Мунос-Мендес (Tony Maycon Munoz-Mendez) был "по ошибке выпущен на свободу" 25 октября из государственной тюрьмы в городе Рейдсвилл.
© Фото : Georgia Department of CorrectionsТони Майкон Мунос-Мендес
Тони Майкон Мунос-Мендес
© Фото : Georgia Department of Corrections
Тони Майкон Мунос-Мендес
Отмечается, что Мунос-Мендес был отправлен за решетку за изнасилование, совершенное в 2012 году, и за растление и изнасилование малолетних в 2010 году.
Телеканал сообщает, что власти задействовали все ресурсы для поисков 31-летнего осужденного.
Полиция на месте преступления
3 октября, 01:00РИА Новости
В США экс-сотрудница полиции получила десять лет за убийство афроамериканца
98484236
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Бухта Флатрок на острове Ньюфаундленд
Девушка получила ответ на послание в бутылке, которую бросила в океан
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Новобранец батальона Азов
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона "Азов"
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Участники банды, присвоившей 15 квартир по поддельным завещаниям
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Николаусом Рилем
Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады предсказал поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Военнослужащие ВВО
Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"
15:41Отвод сил станет основанием для "нормандской встречи", заявили в Киеве
15:38Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
Лента новостейМолния