В США осужденного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

Департамент исправительного учреждения штата Джорджия сообщил, что заключенный Тони Майкон Мунос-Мендес (Tony Maycon Munoz-Mendez) был "по ошибке выпущен на свободу" 25 октября из государственной тюрьмы в городе Рейдсвилл.

Отмечается, что Мунос-Мендес был отправлен за решетку за изнасилование, совершенное в 2012 году, и за растление и изнасилование малолетних в 2010 году.