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РИА Новости

Расширен перечень информации, запрещенной для распространения среди детей

00:12 29.10.2019
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© Depositphotos / PixinoooДети
Дети
© Depositphotos / Pixinooo
Дети. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Перечень информации, запрещенной для детей, расширен с 29 октября, а ее распространение не разрешается в радиусе 100 метров от школ и детсадов.
Согласно изменениям в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", теперь к запрещенной для распространения среди детей информации также относятся сведения, "содержащие изображение или описание сексуального насилия".
Статью 11 дополнили части, по которым организатор (например, кинопоказа или иных услуг видеообслуживания) обязан не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. При возникновении сомнений в том, что посетитель достиг совершеннолетия, необходимо требовать предъявления удостоверения личности.
Такие же правила установлены в отношении продажи, проката, аренды, а также выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей запрещенную для несовершеннолетних информацию.
Кроме того, информационную продукцию, не предназначенную для детей, согласно изменениям в ФЗ, теперь можно распространять на расстоянии не менее 100 метров от границ школ, детских садов и поликлиник и других организаций для несовершеннолетних.
Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке
Вчера, 17:02Сказано в эфире
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