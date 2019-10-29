Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"

"Мне бы не хотелось, чтобы вышла "Богемская рапсодия 2". Что бы создатели ни решили туда включить, все равно им придется показать, как Фредди умирал в течение 20 минут или получаса, не думаю, что на это стоит кому-то смотреть", — пояснил Фристоун.

Он был личным помощником и телохранителем Фредди с 1979 года, ухаживал за певцом в последние месяцы его жизни. Питер консультировал создателей "Богемской рапсодии".

Байопик с Рами Малеком в главной роли понравился Фристоуну: "Это чудесный фильм, и он заслуживает всех своих наград. Я понимаю жалобы фанатов <…> но я не смотрю на это кино как на историю, рассказанную от начала и до конца, а рассматриваю каждую сцену отдельно и вижу, что в каждой есть своя правда".