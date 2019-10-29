Без Кастро, но пока с Москвой. Что хочет от Путина новый кубинский лидер

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. Помимо исторических и экономических связей, сближению Кубы с Россией способствует и общий строптивый партнер — США. За последние годы многое на Острове свободы изменилось, но президент республики по-прежнему считает поездку в Москву обязательной. И его планы не ограничиваются только просьбой об инвестициях.

Вежливый визит

"Это еще одна встреча, продолжение тех бесед, которые провел на Кубе недавно наш премьер-министр", — отметил помощник президента России Юрий Ушаков. Несколько недель назад Дмитрий Медведев побывал в Гаване с двухдневным визитом и, вернувшись в Москву, отмечал, что отношения двух стран носят не только дружеский, но и прагматичный характер.

Предыдущий визит российского лидера на Остров свободы состоялся в 2014 году, на Кубе это восприняли как "веху в развитии отношений". Владимир Путин не раз встречался и с Раулем Кастро, и с команданте Фиделем. Впервые он отправился на Кубу почти двадцать лет назад — в 2000-м. И пока Путин не доехал до Гаваны вновь, кубинцы сами приезжают в Москву.

Нынешний визит в Москву Диаса-Канеля — во многом политический жест, проявление вежливости, считает Николай Калашников, советник директора Института Латинской Америки РАН. Совсем недавно — 10 октября — его избрали главой государства. "Это новая должность, и как вновь избранный президент он совершает визиты в те страны, с которыми Куба стремится развивать отношения", — пояснил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Уверенности в том, что на встрече с Путиным будут подписаны новые соглашения, нет, ведь экономическую сторону российско-кубинского сотрудничества четко проработали в ходе визита Дмитрия Медведева 3-4 октября. А вот еще раз засвидетельствовать стремление к кооперации и затронуть острые политические вопросы стороны могут, отмечает Калашников.

Кроме того, речь, вероятно, зайдет о кредитовании, финансовом взаимодействии, предоставлении инвестиций, в чем Гавана остро нуждается. "Эти вопросы решает не Минфин и иногда даже не председатель правительства. В нашем случае — слово за президентом страны", — указал собеседник агентства.

Полноценное возрождение

Одним из главных результатов недавней поездки Медведева на Кубу стало начало добычи нефти на месторождении Бока де Харуко. Бензин на острове в дефиците, так как основной поставщик сырья — Венесуэла, где с января 2019 года не прекращается политический кризис. Медведев лично нажал на красную кнопку, запустив первую из трех скважин, разрабатываемую совместно российской "Зарубежнефтью" и кубинской госкомпаней Cupet. В то время как США не допускают танкеры с топливом к берегам Кубы, Медведев пообещал, что Москва найдет способ помочь острову получать нефть и нефтепродукты.

Россия также займется реконструкцией железнодорожной сети острова, о чем стороны подписали соглашение. Отдельные документы посвящены сотрудничеству в борьбе с таможенными правонарушениями, в сфере сельского хозяйства, высоких технологий, цифрового развития.

В то же время подход к общим делам изменился, указал премьер. "Советского Союза больше нет, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может", — сказал он и отметил, что отношения с Гаваной прагматичны, хотя и дружественны. Сейчас республика, по его словам, исправно рассчитывается по долгам с Россией.

Помимо обеспечения кубинцев топливом, Россия в состоянии содействовать продовольственной безопасности на Кубе, отметил премьер. Во время визита он заявил, что "с удивлением обнаружил": кубинские друзья, как когда-то СССР, покупают пшеницу в Канаде и во Франции. По его словам, российская пшеница может попадать на прилавки кубинских магазинов на "не менее приемлемых условиях".

К тому же продовольственная зависимость от близких партнеров США чревата неприятными последствиями. "Можно перекрыть поставки нефти, но если США примут решение о запрете поставок или контроле за поставками продовольствия, это уже будут не шутки. И в этом смысле наши кубинские друзья эти предложения ценят", — указал глава правительства.

Премьер подчеркнул: на фоне давления, с которым сталкиваются обе страны, Москве и Гаване следует еще ближе сотрудничать.

От древесины до атомной энергетики

Хотя российско-кубинские отношения и так развиваются высокими темпами. В мае 2018-го, например, министр экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисас участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. Там он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, подписав соглашение об увеличении срока безвизового режима для граждан обеих стран до 90 дней.

В прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 33,7 процента по сравнению с 2017-м и достиг отметки в 387,9 миллиона долларов. За первые семь месяцев 2019 года показатель по сравнению в предыдущим годом увеличился на 1,3 процента.

Россия поставляет на Кубу автомобили, промышленное оборудование, сельхозпродукцию, древесину. С Острова свободы импортируют металлы, драгоценные камни, продовольственные товары и продукцию химпрома.

"Газпром" готовит проект строительства на Кубе теплоэлектростанции, Уралхиммаш планирует строительство парка хранения сжиженных углеводородов. В августе 2019 года "РЖД Интернешнл", "Синара-Транспортные машины" и "ПромТехКом" подписали меморандумы о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры на острове. Третьего октября сообщалось, что российские предприятия поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива.

Непосредственно перед визитом Медведева стало известно, что Россия готова оказать поддержку республике в создании собственной атомной энергетики.

Эпохальные перемены

За последние годы на Кубе произошли значимые политические изменения. Об уходе в отставку Рауль Кастро предупредил за три года, в 2015-м. По его словам, он опасался, что граждане от него устанут.

Историческая сессия парламента, на которой представитель семьи Кастро официально отошел от руководства государством, состоялась в апреле 2018-го. Тогда же новым лидером Острова свободы стал Мигель Диас-Канель Бермудес. Десятого октября он стал президентом страны. Должность учредили по результатам референдума, состоявшегося в феврале 2019-го.

В ходе народного голосования в основной закон внесли несколько беспрецедентных изменений. Избиратели выступили за введение частной собственности, свободное предпринимательство, двойное гражданство, появилось понятие презумпции невиновности.