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РИА Новости

Российские вузы представили свои проекты цифровизации абитуриентам Сербии

09:00 29.10.2019 (обновлено: 09:10 29.10.2019)
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© Фото : Пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"Первая международная выставка российских образовательных организаций "Российское цифровое сотрудничество в вузах" в Белграде, Сербия
Первая международная выставка российских образовательных организаций Российское цифровое сотрудничество в вузах в Белграде, Сербия
© Фото : Пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские вузы представили свои проекты, разработки и программы в сфере цифровой экономики абитуриентам Сербии на Первой международной выставке российских образовательных организаций "Российское цифровое сотрудничество в вузах" в Белграде (Сербия), сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.
Выставка открылась на площадке "Русского дома" в Российском центре науки и культуры в Белграде. Свои проекты, разработки и программы в сфере цифровой экономики представили Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Университет Иннополис, Башкирский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.
"В этом году цифровая экономика стала одним из основных приоритетов развития России", — прокомментировала открытие выставки руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Наше будущее – за IT-сферой, поэтому уже сейчас мы стараемся приобщить молодежь к новым цифровым технологиям и обменяться этим опытом с молодыми людьми из других стран. Совместное сотрудничество в сфере образования – одно из важнейших направлений современных международных отношений ", – рассказала она РИА Новости.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова
Руководитель Россотрудничества
Выступая на церемонии открытия, директор Института управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Совета по развитию цифровой экономики Совета Федерации ФС РФ Надежда Сурова подчеркнула, что цифровизация экономики и бизнеса становится главным источником прогрессивного экономического роста, что способствует росту благосостояния и повышения качества жизни граждан.
"Цифровая экономика – это будущее России. Мы готовим уникальных специалистов, обладающих синергетическими, технологическими и экономическими знаниями и навыками внедрения цифровых технологий в различных секторах экономки, так мы готовим будущих управленцев, юристов, программистов, SMART CEO цифровой экономики, которые будут решать фундаментальные задачи цифровизации", – сказала она.
© Фото : Пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"Первая международная выставка российских образовательных организаций "Российское цифровое сотрудничество в вузах" в Белграде, Сербия
Первая международная выставка российских образовательных организаций Российское цифровое сотрудничество в вузах в Белграде, Сербия
© Фото : Пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"
Первая международная выставка российских образовательных организаций "Российское цифровое сотрудничество в вузах" в Белграде, Сербия
Посетители выставки – как граждане Сербии, так и проживающие в этой стране россияне – смогли пообщаться с сотрудниками учебных заведений и получить информацию о возможностях получения образования в вузах России в сфере цифровой экономики. На лекциях и мастер-классах абитуриенты и их родители узнали о новых цифровых технологиях, используемых в процессе обучения, образовательных грантах, искусственном интеллекте, виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-технологиях.
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Элеонора МитрофановаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссийская академия наукМоскваСербия
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