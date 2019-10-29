Туристы рассказали, как относятся к поездкам без обратного билета

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Большинство российских путешественников, опрошенных туристическим сервисом, хотели бы отправиться в поездку, не приобретая обратный билет заранее, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании опросили 1 832 пользователя и выяснили, что 78% из них желают отправиться в путешествие с незапланированной датой возвращения. Треть респондентов (35%) сказали, что уже имеют опыт такого тура.

При этом 18% опрошенных опасаются путешествовать без обратного билета: они не уверены, что смогут быстро его купить, если их планы изменятся.

Почти половина (46%) респондентов сказали, что хотели бы хоть раз в жизни взять билет в один конец, а дальше — импровизировать: возможно, арендовать автомобиль и объехать соседние страны или улететь куда-то еще.

Треть (36%) туристов отметили, что мечтают о том дне, когда билеты отменят, чтобы путешествовать можно было совершенно свободно.