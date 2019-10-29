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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, как относятся к поездкам без обратного билета

06:15 29.10.2019
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Большинство российских путешественников, опрошенных туристическим сервисом, хотели бы отправиться в поездку, не приобретая обратный билет заранее, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании опросили 1 832 пользователя и выяснили, что 78% из них желают отправиться в путешествие с незапланированной датой возвращения. Треть респондентов (35%) сказали, что уже имеют опыт такого тура.
При этом 18% опрошенных опасаются путешествовать без обратного билета: они не уверены, что смогут быстро его купить, если их планы изменятся.
Почти половина (46%) респондентов сказали, что хотели бы хоть раз в жизни взять билет в один конец, а дальше — импровизировать: возможно, арендовать автомобиль и объехать соседние страны или улететь куда-то еще.
Треть (36%) туристов отметили, что мечтают о том дне, когда билеты отменят, чтобы путешествовать можно было совершенно свободно.
Пользователи могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.
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