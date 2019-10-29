Освобождение Советской Армией Восточного Финнмарка от фашистской оккупации

Финнмарк – самая северная провинция Норвегии, расположена за Северным Полярным кругом и омывается водами Баренцева моря. Регион на востоке граничит с Мурманской областью России

С началом Второй мировой войны (1939-1945) Норвегия объявила себя нейтральным государством, но в результате Норвежской операции 1940 года была оккупирована гитлеровской Германией. В июне 1940 года норвежское правительство эмигрировало в Лондон (Великобритания), откуда управляло торговым флотом, обслуживавшим нужды союзников по антигитлеровской коалиции. В самой Норвегии было сформировано прогерманское правительство во главе с Видкуном Квислингом ( с февраля 1942 года "национальное правительство" Норвегии ).

На территории Норвегии и Северной Финляндии была развернута группировка немецких и финских войск, которая после объявления Германией войны СССР 22 июня 1941 года стала вести боевые действия в советском Заполярье и Карелии. Наступление фашистских войск в этом районе Советского Союза к середине декабря 1941 года было полностью остановлено на рубеже, проходящем в 60 километрах западнее Мурманска, в 90 километрах западнее Кандалакши, в 40 километрах западнее Лоухи, в 10 километрах западнее Ухты и Онежского озера.

В этом регионе линия фронта оставалась устойчивой вплоть до лета 1944 года , когда советские войска нанесли удары на Карельском перешейке и в Южной Карелии, которые вынудили противника отойти с ухтинского и кандалакшского направлений на территорию Северной Норвегии.

Разгром германских войск в Южной Карелии подтолкнул также к выходу из войны Финляндию . В середине сентября 1944 года финская делегация подписала в Москве с представителями СССР и Великобритании соглашение о перемирии. При этом финское правительство взяло на себя обязательство изгнать или интернировать находящиеся на территории Финляндии немецкие войска. Войска вермахта отошли к Петсамо (название поселка Печенга в 1920-1944 годах, когда он принадлежал Финляндии) и в Северную Норвегию, к Киркенесу.

К октябрю 1944 года лишь в Заполярье противник продолжал удерживать небольшую часть советской территории , захваченную еще в 1941 году, стремясь сохранить за собой источники важного стратегического сырья (медь, никель, молибден), а также незамерзающие северные морские порты, в которых базировались крупные силы германского военно-морского флота.

В этом месте немецкое командование создало несколько развитых в инженерном отношении оборонительных полос и рубежей, эшелонированных на 150 километров. Они тянулись по линии Петсамо – полуостров Рыбачий и далее в глубь Финнмарка. Наиболее сильно была укреплена главная полоса обороны, проходившая по труднодоступной гористой местности на протяжении около 60 километров на Крайнем Севере. Подступы к переднему краю прикрывались рядами проволочных заграждений, минными полями, надолбами, противотанковыми рвами, которые перехватывали все доступные для наступления направления. На морском побережье противник подготовил позиции береговой и зенитной артиллерии, развернул силы противодесантной обороны.

Германский фронт оборонял 19-й горно-егерский корпус из состава 20-й горной армии, насчитывающий свыше 53 тысяч человек, 753 орудия и миномета, 27 танков и штурмовых орудий. Его с воздуха поддерживали 160 самолетов. Кроме того, в портах и базах Северной Норвегии базировались линейный корабль "Тирпиц", 15 миноносцев, до 30 подводных лодок, около 50 сторожевых кораблей и тральщиков, 22 сторожевых катера и катера-охотника, почти 50 вспомогательных судов.

Для разгрома группировки германских войск на Крайнем Севере и освобождения советского Заполярья командование Красной Армии провело 7-29 октября 1944 года наступательную операцию, впоследствии получившую название Петсамо-Киркенесская. В ней участвовали войска Карельского фронта и силы Северного флота. Основной замысел операции заключался в том, чтобы окружить и уничтожить основные силы противника путем их глубокого охвата с юга и одновременного удара с севера. Затем планировали захватить город Петсамо и развивать наступление к границе Норвегии.

Основу ударной группировки Карельского фронта составила 14-я армия, насчитывающая 113,2 тысячи человек, 2212 орудий и минометов, 107 танков и самоходных артиллерийских установок. С воздуха ее поддерживали 689 самолетов 7-й воздушной армии. Из состава Северного флота выделялись две бригады морской пехоты, три отдельных пулеметных батальона, танковая рота, пять эскадренных миноносцев, семь подводных лодок, 22 больших и малых охотника, 20 торпедных катеров, 275 самолетов.

Операция началась утром 7 октября 1944 года с артиллерийской подготовки, которая продолжалась более 2,5 часов. В ее ходе в главной полосе обороны врага было разрушено около 20% траншей и 60% проволочных заграждений. Однако от авиационной подготовки советскому командованию пришлось отказаться из-за начавшегося снегопада и поднявшегося над передним краем густого черного дыма. Несмотря на это, советские войска в установленное время перешли в наступление. Почти сразу же основная тяжесть ведения боевых действий легла на пехоту, так как приданные танки и дивизионная артиллерия из-за бездорожья отстали. Тем не менее, к исходу дня оборона противника была прорвана на участке в шесть километров по фронту и на глубину до восьми километров. Действовавший на левом фланге 14-й армии 126-й легкий стрелковый корпус, не встречая сопротивления, начал глубокий обход противника с юго-запада. В ходе ожесточенных боев войска 14-й армии 8-9 октября прорвали вторую полосу обороны противника и развернули наступление на Луостари. Одновременно части 126-го легкого стрелкового корпуса вышли в район юго-западнее Луостари, создав угрозу правому флангу и тылу германских войск. В ночь на 10 октября в районе губы Малая Волоковая корабли Северного флота высадили морской десант, который нанес удар во фланг и тыл подразделению германский войск, оборонявшемуся на перешейке полуострова Средний. Утром 10 октября на этом перешейке перешла в наступление 12-я бригада морской пехоты и, прорвав оборону врага, соединилась с морским десантом; обе бригады развернули наступление на Петсамо с востока. На направлении главного удара войска 14-й армии 12 октября овладели Луостари и начали наступать на Петсамо с юга. Вечером 12 октября в районе финского порта Лиинахамари (Линахамари; ныне в составе Мурманской области) был высажен морской десант (около 660 человек), который на следующий день овладел портом и, вместе с высаженными позднее частями морской пехоты, развернул наступление на Петсамо с севера. 15 октября войска 14-й армии во взаимодействии с силами Северного флота заняли этот город и порт, но оборонявшийся там германский горнострелковый корпус, потеряв 2/3 своего состава и всю боевую технику, сумел избежать окружения. После взятия города Петсамо, который являлся важной военно-морской базой в Заполярье, советское командование приостановило наступление и произвело перегруппировку сил.

Наступление возобновилось 18 октября, противник, получивший подкрепление, оказывал ожесточенное сопротивление. Несмотря на это к 22 октября советские войска продвинулись на запад еще на 25-35 километров, вышли на границу Норвегии и на ряде участков перенесли боевые действия на ее территорию, в восточную часть Финнмарка. Военные действия на территории Норвегии проводились в соответствии с соглашением, подписанным 17 мая 1944 года правительством этой страны, находившимся в Лондоне, и тремя правительствами антифашистской коалиции – СССР, США, Великобритании.

В Заполярье советские войска рассекли противостоявшую им группировку противника на две изолированные друг от друга части. Одна из них осуществляла отход на северо-запад, в направлении Киркенеса (Норвегия), а другая – на юго-запад, по дороге, ведущей к населенному пункту Наутси (Норвегия).

Введенные в сражение войска второго эшелона 22 октября разгромили германскую корпусную группу "Рюбель" и овладели поселком Никель, а также находившимися в этом районе никелевыми разработками. Для содействия наступлению войск Северный флот 18-25 октября высадил морской десант на побережье залива Варангер-фьорд. После упорных боев советские войска 25 октября заняли город и порт Киркенес, являвшийся главной базой снабжения германских войск в Заполярье, 27 октября – Нейден и Наутси.

Оккупанты при отступлении сжигали или разрушали большинство домов, мостов и других сооружений, угоняли на запад гражданское население. Норвежцы, уклоняясь от эвакуации, скрывались в горах и шахтах. В штольне в местечке Бьорневаттен недалеко от Киркенеса, гражданское население также пряталось от фашистов. Узнав об этом, гитлеровцы решили взорвать ее, живьем похоронив там 3,5 тысячи мирных жителей. Норвежцы обратились за помощью к Красной армии , и на рассвете 25 октября советский разведвзвод совершил марш-бросок и освободил обреченных на гибель мирных жителей.

29 октября командование Карельского фронта отдало приказ войскам приостановить наступление . Дальнейшее преследование противника было нецелесообразным, так как впереди был полупустынный, горный, весь изрезанный фиордами район. Приближалась полярная ночь, начались сильнейшие снегопады, на дорогах появились заносы и завалы. Рассредоточившиеся группы немецких военнослужащих попадали в плен норвежского Сопротивления. 9 ноября по приказу Ставки Верховного Главнокомандования советские войска перешли к обороне на достигнутых рубежах в северной Норвегии.

Во время Петсамо-Киркенесской операции советские войска, наступая в полосе 60-90 километров, продвинулись на глубину 100-120 километров. В результате были освобождены от германских оккупантов советское Заполярье и северные районы Норвегии (Восточный Финнмарк), резко ограничены действия германского ВМФ на советских северных коммуникациях, Германия лишилась одного из важнейших источников стратегического сырья. Потери германских войск составили около 30 тысяч убитых, 156 кораблей и судов, 125 самолетов; советских войск – свыше 6 тысяч убитых и умерших, свыше 15 тысяч раненых.

Действия Красной армии в Финнмарке активизировали борьбу норвежского Сопротивления на остальной территории страны. В дальнейшем боевые действия в северной части Норвегии вели норвежские войска под советским оперативным руководством.

В освобожденных районах командованием советских войск, оказывало большую помощь местному населению, позволившую людям пережить неимоверные трудности первой зимы в условиях варварского опустошения страны гитлеровскими захватчиками.

Оккупация Норвегии нацистской Германией закончилась 8 мая 1945 года после общей капитуляции немецких войск в Европе. После выполнения своей освободительной миссии советские войска в конце сентября 1945 года покинули территорию Норвегии.

Норвежцы с большим уважением относятся к событиям того времени, каждый год отмечая важную дату в истории Финнмарка. В Киркенесе установлен памятник советскому солдату , куда приезжают норвежские и российские делегации.