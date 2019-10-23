В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка

КИРКЕНЕС (Норвегия), 23 окт – РИА Новости. Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

"Сегодня мы отмечаем тот общий вклад, который наши народы сделали для победы над фашизмом, мы встречаемся в Киркенесе, чтобы выразить нашу благодарность советским войскам за освобождение наших территорий и сделавшим вклад в то, чтобы сегодня мы жили в свободной Норвегии", - сказал министр.

Он также отметил важность проведения совместных конференций, посвященных вопросам истории, чтобы будущие поколения знали правду о Второй мировой войне, и не происходило искажения фактов.

Говоря о сегодняшних отношениях между Россией и Норвегией, министр отметил, что не во всех сферах их можно назвать хорошими, у стран есть разногласия по ряду политических вопросов. "В то же время есть области, в которых у нас идет плодотворное сотрудничества, один из примеров успеха – народная дипломатия, мы сотрудничаем в вопросах совместного управления ресурсами в Баренцевом море, исследований, спасения на море и ряде других", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сегодня у норвежцев страх по отношению к России, министр ответил отрицательно. "Нет, страха нет. Есть некоторое беспокойство из-за международной ситуации, но страха нет", - сказал министр.

В среду в Киркенесе открылась крупная международная конференция, посвященная 75-й годовщине освобождения северной Норвегии войсками Красной армии, в которой принял участие министр Бакке-Йенсен.

В четверг и пятницу в норвежском Киркенесе состоится кульминация празднования, ожидается, что в этих мероприятиях примут участие король Норвегии, премьер-министра страны Эрна Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Ине Эриксен Сёрейде.