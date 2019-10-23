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РИА Новости

В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка

16:03 23.10.2019
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© NATO NewsМинистр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен на пресс-конференции, посвященной учениям НАТО Trident Juncture
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен на пресс-конференции, посвященной учениям НАТО Trident Juncture
© NATO News
КИРКЕНЕС (Норвегия), 23 окт – РИА Новости. Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
"Сегодня мы отмечаем тот общий вклад, который наши народы сделали для победы над фашизмом, мы встречаемся в Киркенесе, чтобы выразить нашу благодарность советским войскам за освобождение наших территорий и сделавшим вклад в то, чтобы сегодня мы жили в свободной Норвегии", - сказал министр.
Он также отметил важность проведения совместных конференций, посвященных вопросам истории, чтобы будущие поколения знали правду о Второй мировой войне, и не происходило искажения фактов.
Говоря о сегодняшних отношениях между Россией и Норвегией, министр отметил, что не во всех сферах их можно назвать хорошими, у стран есть разногласия по ряду политических вопросов. "В то же время есть области, в которых у нас идет плодотворное сотрудничества, один из примеров успеха – народная дипломатия, мы сотрудничаем в вопросах совместного управления ресурсами в Баренцевом море, исследований, спасения на море и ряде других", - сказал министр.
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Отвечая на вопрос о том, есть ли сегодня у норвежцев страх по отношению к России, министр ответил отрицательно. "Нет, страха нет. Есть некоторое беспокойство из-за международной ситуации, но страха нет", - сказал министр.
В среду в Киркенесе открылась крупная международная конференция, посвященная 75-й годовщине освобождения северной Норвегии войсками Красной армии, в которой принял участие министр Бакке-Йенсен.
В четверг и пятницу в норвежском Киркенесе состоится кульминация празднования, ожидается, что в этих мероприятиях примут участие король Норвегии, премьер-министра страны Эрна Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Ине Эриксен Сёрейде.
Провинция Финнмарк была освобождена в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года советской армией. Норвежцы с большим уважением относятся к событиям того времени, каждый год отмечая важную дату в истории Финнмарка. В Киркенесе установлен памятник советскому солдату, куда приезжают норвежские и российские делегации.
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