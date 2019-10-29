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РИА Новости

"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо

08:00 29.10.2019
62078
© REUTERS / Yara NardiШведская активиста Грета Тунберг
Шведская активиста Грета Тунберг
© REUTERS / Yara Nardi
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Вначале новости. Климатическая активистка Грета Тунберг резко осудила социальную сеть Facebook за безответственность. По словам Греты, о ней по платформе циркулирует много "печальной лжи и теорий заговора". Однако Facebook, хотя "могла бы легко справиться" с клеветой на Грету, "не желает брать на себя ответственность".
За это Грета, возможно, накажет Facebook бойкотом. Тем более что сеть "позволяет язык ненависти и ложь" в отношении не только самой Тунберг, но "и тысяч других людей".
Напомним, что Тунберг критики в соцсетях называют пиар-проектом, продвигаемым лоббистами зеленой энергетики. А известный германский политик недавно даже толсто протроллил общественность, предположив, что она марионетка русских. В связи с этим передовые СМИ призывают всех защищать Грету от травли — и даже продвигают специальный хештег для "психологической поддержки девочек и женщин, высказывающихся о климате".
Что тут интересно для нас.
Во-первых, если международный моральный авторитет Тунберг публично грозит репрессиями миллиардеру Цукербергу — значит, сама идея соцсетей в кризисе.
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
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"Гретой Тунберг руководит рука Кремля". Удивительные истории из ЕвропыОдин из депутатов Европарламента заподозрил Россию в том, что Грета Тунберг – ее затея, и призвал это расследовать. На очереди, видимо, дело о вмешательстве России в смену времен года.
Вспомним: еще лет девять-десять назад роль Facebook, YouTube и Twitter в западных медиа была не просто положительной — она была почти героической. Ведь именно "молодые люди со смартфонами", свободно общающиеся в фейсбуке и твиттере, сделали однозначно доброе дело — начали "арабскую весну". Возможно, они даже вот-вот свалят авторитарный режим Путина, пытающегося восстановить влияние своей хрупкой империи. Молодые отважно постят обличение своих режимов в соцсети, и их нельзя заткнуть. А еще они могут координировать свои действия и за ними не угнаться неповоротливым слугам режима, и все такое.
При этом в 2010-2013 годах никого из моральных авторитетов на Западе не волновало, пишут ли правду в своих аккаунтах активисты в Египте, Сирии, Ливии, на Украине.
Действительно ли "прислужники режима схватили двадцать студентов только что, калечат и убивают их прямо сейчас, собираемся на площади и отбиваем наших!!!!".
Правда ли, что у проклятого тирана в особняке золотая сантехника, инкрустированная айфонами.
Не фейк ли, что тиран уже вызвал израильский спецназ (известный также как московский, чеченский и прочие) для подавления собственного народа.
Эти вопросы никого на родине соцсетей не шевелили по банальной причине. "Потерпевшими от свободы" тогда были плохие, неправильные государства и плохие же, неправильные люди.
Все резко изменилось, как известно, в 2016-м, когда потерпевшими от соцсетей оказались продвинутые демократии и их лидеры. Когда оказалось, что Twitter и Facebook — это инструменты, которыми можно не только уничтожать очередную ближневосточную страну или ронять восточноевропейских президентов. Но еще и инструменты, которыми можно вырвать, например, Великобританию из Евросоюза, а американское президентство прямо из клюва у достойной во всех отношениях Хиллари Клинтон. Более того: это, оказывается, могут сделать какие-то невнятные "русские тролли" за копейки.
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С тех пор за право контролировать социальные медиа идет непрерывная битва — и чем дальше, тем более яростная. Передовые либеральные силы, выступающие за свободу, пытаются заткнуть, а лучше придушить к чертовой матери голоса своих оппонентов. Демократические политики пытаются через суд забанить твиттер-аккаунт Трампа (а то у него слишком много читателей). Всюду носятся "патрули времени": специально сколачиваемые десанты активистов отправляются в прошлое, выискивают у оппонентов высказывания многолетней давности, ныне являющиеся запретными, и выпиливают оппонентов из современности. Цукерберг ездит оправдываться перед конгрессом США как на работу. Соцсети из коллективного героя стали коллективным хулиганом, преследователем, абьюзером и сексистской свиньей.
Второй нюанс еще интересней.
Грета Тунберг ведь не зря была выбрана менеджерами эко-активизма в качестве ходячего "голоса поколения". В ней в плакатно-утрированной форме собраны не только передовые убеждения, предлагаемые ее сверстникам, но еще и передовые черты характера, предлагаемые им. Грета — поведенческая модель для землян образца начала 2020-х.
Солнечная электростанция
20 октября, 08:00РИА Новости
Мир Греты Тунберг: что будет, когда "зеленая энергия" победит
Разумеется, не все поколение нынешних 16-25-летних землян как Грета. Просто именно "тунберговские" черты активно пиарятся как уместные и социально одобряемые.
Чтобы не быть голословным, приведу несколько свежих статей.
"Как сохранить здоровье, работая в офисе?", "Предприимчивые и депрессивные: как гаджеты повлияли на мышление поколения и кто на этом заработал", "Куда сходить поныть и развеять осеннюю тоску в Москве", "Принятие своего тела и переживание любовных неудач", "Как пережить смерть близкого человека?", "Кто такие айдженеры и почему они так беззащитны".
Это я процитировал не журнал для унылых пожилых вдов, страдающих лишним весом. Это я сходил на популярный молодежный ресурс. Все приведенные заголовки и анонсы оттуда, причем за одну только прошлую неделю.
То есть ранимость, ипохондрия и нытье, и панический пессимизм, и нытье, и жалобы на травлю в соцсетях и гнет гаджетов, и нытье — это самый актуальный, по мнению модных СМИ, образ учащегося и молодого профессионала. Того самого поколения, которое просто в силу биологической юности вроде бы обязано бунтовать и делать под влиянием гормонов вопиющие глупости.
Но оно даже бунтует не вставая — как "экологические радикалы" в Лондоне, ложащиеся на пути общественного транспорта (тут мы имеем уникальный пример общественного движения, не требующего никакого движения).
Логотип Facebook
22 октября, 09:44Сказано в эфире
"Кто платит, тот и заказывает музыку". Что происходит с Facebook?В Москве ответили Марку Цукербергу на заявление о "вмешательстве" РФ в предстоящие выборы в США. Представители Facebook выдают желаемое за действительное, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в сфере информационной безопасности Виталий Вехов.
...Так вот. Сейчас флагман этого уязвимо-беззащитно-асоциального поколения выступила с ультиматумом к соцсети, в значительной степени это поколение породившей. Это уже само по себе поучительно, но самое яркое даже не в этом.
Фактически поколение Греты требует от соцсетей терпимости, уважения, аргументированности, вежливого общения.
То есть всего того, чего оно напрочь лишено само.
И если соцсети прогнутся под грет, то у них есть риск выродиться в диктатуру истеричных инфантилов, которых от обычных правил человеческой этики, как некую высшую расу, будет освобождать то, что они за правое дело.
8289766842
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Грета ТунбергМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Второй подбородок она рисом наела?
29 октября, 08:45
Алексей Макаров
39370102
Совсем недавно в ЮАР обнаружили новый вид навозного жука, которого назвали в честь Греты Тунберг. Надо и нам внести свой вклад в увековечивание этой активистки. Предлагаю переименовать бывшее заведение им. Кащенко (канатчикова дача) в дом им. Греты.
29 октября, 09:27
sizif8
46230101
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