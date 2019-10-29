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РИА Новости

Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет

08:00 29.10.2019 (обновлено: 11:56 29.10.2019)
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© Фото : МВД РоссииБывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
© Фото : МВД России
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Санкт-Петербурге арестовали Розу Аглемзянову — банковскую служащую из Казани, пропавшую вместе с 11 миллионами рублей еще в 2009-м. Следователи тогда решили, что она сыграла роль пешки в руках жестокой банды и, скорее всего, убита. Спустя десять лет на нее случайно вышли питерские силовики — теперь ее подозревают не только в ограблении банка, но и других преступлениях.

"Вынесла в продуктах"

Летом 2009-го в казанском отделении Райффайзенбанка обнаружили крупную недостачу — из кассы пропали 11,4 миллиона рублей. Заподозрили 24-летнюю сотрудницу Розу Аглемзянову. Накануне ей поручили в одиночку пересчитать деньги в кассовой комнате, так как бухгалтеру-контролеру внезапно стало плохо.
Охранник вспомнил, что в обед Роза отпрашивалась в магазин. Из банка она вышла с небольшим черным пакетом, а через 15 минут вернулась с тяжелой сумкой, наполненной продуктами. В конце рабочего дня покупки кассира проверять не стали. Больше ее никто не видел.
© РИА Новости / Борис Елин / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Борис Елин
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Города России. Казань
Исчезли также шестилетняя дочь Аглемзяновой Катя (имя изменено) и сожитель — таксист Ильдар Гиниятуллин. Через несколько дней на одной из парковок города нашли брошенный автомобиль, принадлежавший семье. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России "Кража", предусматривающей лишение свободы сроком до десяти лет.
Знакомые и родственники охарактеризовали Аглемзянову как человека скрытного. О ее жизни даже самым близким было известно немного: в банке работает около двух лет, с Ильдаром вместе почти год.
За день до ограбления она позвонила матери и сообщила, что собирается с семьей в отпуск. Куда и на сколько дней, не уточнила.

Роза-наводчица

В легенду о затяжном отдыхе в теплых краях никто не поверил — после проверки выяснилось, что билеты на поезд или самолет Роза не покупала.
© Фото : УМВД по г. КазаниРоза Аглемзянова
Роза Аглемзянова
© Фото : УМВД по г. Казани
Роза Аглемзянова
Осенью 2009-го оперативники вышли на "банду Хаусенова", с которой Роза и Ильдар оказались тесно связаны. Группировку создал житель Казани Азат Хаусенов еще в 2005-м. Преступники нападали на бизнесменов, перевозивших без охраны крупные суммы денег. Для этого переодевались в бойцов ОМОНа и разыгрывали целый спектакль.
По версии следствия, Ильдар был одним из постоянных членов ОПГ, а Роза выступала наводчицей.

"Она предоставляла информацию по Райффайзенбанку, и группа готовилась к ограблению, — объяснил тогда журналистам начальник ОРЧ-6 по линии уголовного розыска МВД Татарстана Павел Серов. — Пока следов нет, конкретное местонахождение неизвестно. Зная характер и повадки этих бандитов, можно предположить, что ее уже нет в живых".

Полиция предположила, что Розу заставили вынести деньги, а затем убили как ненужного свидетеля. Однако даже после ареста костяка банды подтвердить это не удалось.
В августе 2010-го Верховный суд Татарстана отправил за решетку Хаусенова и еще 15 участников группировки, им дали от трех до 13 лет колонии. Ильдара не нашли.

Следы в Ленобласти

Роза числилась погибшей пять лет. Ее уголовное дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2015-м, после громкого нападения на почтальонов в поселке Щеглово Ленинградской области.
© Фото : МВД РоссииБывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
© Фото : МВД России
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
Двое преступников в камуфляжной форме и масках попытались ограбить машину "Почты России", перевозившую пенсионные деньги — около 4,5 миллиона рублей. По автомобилю стреляли, однако водитель открыл ответный огонь. Почтальоны отбили атаку, серьезно ранив одного из преступников. Им оказался Ильдар Гиниятуллин. При задержании он пытался выдать себя за другого человека, но его личность быстро установили. Второй нападавший скрылся.
После осмотра места происшествия у полиции были все основания полагать, что сообщник Ильдара — "воскресшая из мертвых" Роза Аглемзянова.

Миллионеры из СИЗО

Гиниятуллина этапировали в Казань, где его ждал целый список обвинений: от вооруженного нападения до участия в банде. С некоторыми он согласился. Однако сообщника не назвал и не помог с розыском. В октябре 2015-го Гиниятуллина приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Ориентировку на Аглемзянову обновили и разослали по всей стране. Но вышли на нее лишь через четыре года, в ходе расследования серии грабежей. Силовики считают, что бывшая кассирша участвовала в нескольких нападениях на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге. Всего банда вынесла украшений на 20 миллионов рублей.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
9 июля, 17:29РИА Новости
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
Наконец Аглемзянову задержали. По неофициальной информации, все это время она скрывалась под чужим именем. В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга РИА Новости уточнили, что сейчас беглая кассирша содержится в СИЗО. Следователям предстоит по крупицам восстановить последние десять лет ее жизни, а также выяснить судьбу 11,4 миллиона рублей. В ближайшее время задержанную могут этапировать в Казань.
Напомним, похожая история недавно произошла в Салавате, где сотрудницу местного отделения Россельхозбанка обвинили в краже 20 миллионов рублей. Старший кассир Луиза Хайруллина исчезла 27 мая этого года вместе с мужем Маратом и двумя детьми. Ее арестовали спустя месяц в Казани. Муж отправился в Москву, где по телевидению попросил помочь собрать средства для возмещения ущерба банку. По данным полиции, большую часть суммы он спустил на азартные игры. Сейчас Хайруллина находится в СИЗО, муж — под домашним арестом. По статье "Присвоение или растрата" обоим грозит до десяти лет колонии.
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