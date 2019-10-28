Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии

"Ситуация достаточно сложная складывается. Очень много нюансов, сейчас сложно комментировать. Но самое главное, как говорил наш президент, что в этой ситуации все оказались в плюсе, с достижением меморандума", - сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос, может ли российская сторона подтвердить, что на северо-востоке Сирии продолжаются столкновения между протурецкими отрядами и курдскими формированиями.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.