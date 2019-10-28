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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии

23:53 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация на северо-востоке Сирии пока остаётся сложной, сказал журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"Ситуация достаточно сложная складывается. Очень много нюансов, сейчас сложно комментировать. Но самое главное, как говорил наш президент, что в этой ситуации все оказались в плюсе, с достижением меморандума", - сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос, может ли российская сторона подтвердить, что на северо-востоке Сирии продолжаются столкновения между протурецкими отрядами и курдскими формированиями.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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Война в СирииАлександр ЛаврентьевВойна в СирииСирияВ мире
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