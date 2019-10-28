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РИА Новости

"Яндекс" устранил сбой в работе голосового помощника "Алиса"

23:48 28.10.2019
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© РИА НовостиВиртуальная голосовая помощница Алиса компании Яндекс
Виртуальная голосовая помощница Алиса компании Яндекс
© РИА Новости
Виртуальная голосовая помощница Алиса компании Яндекс. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что у ряда пользователей возникли кратковременные трудности с доступом к "Алисе" и устройствам с ней.
Офис компании Mail.ru. Архивное фото
27 ноября 2018, 09:00РИА Новости
Mail.Ru вслед за "Алисой" от "Яндекса" разрабатывает голосового помощника
В настоящее время сбой устранен.
"На текущий момент все сложности устранены, все работает в штатном режиме", - заявили в компании.
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