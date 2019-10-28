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РИА Новости
Война в Сирии

Россия надеется, что курды успеют покинуть зону у границы с Турцией в срок

23:46 28.10.2019
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© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 окт - РИА Новости. Россия ожидает, что курдские формирования успеют уйти из приграничной с Турцией зоны на северо-востоке Сирии, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Обозначенный российско-турецким меморандумом срок отвода курдских сил из 30-километровой пограничной зоны на северо-востоке Сирии истекает в 18.00 мск во вторник.
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"Будем надеяться, посмотрим. Я бы не сказал, что гарантий нет (что курды не успеют отвести силы в 150-часовой срок, предусмотренный меморандумом). Достигнута договоренность между нашими президентами, значит какие-то гарантии дал один президент и другой президент. Давайте дождёмся", - сказал Лаврентьев.
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Война в СирииСирийский КурдистанАлександр ЛаврентьевВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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