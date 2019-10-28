Россия надеется, что курды успеют покинуть зону у границы с Турцией в срок

ЖЕНЕВА, 28 окт - РИА Новости. Россия ожидает, что курдские формирования успеют уйти из приграничной с Турцией зоны на северо-востоке Сирии, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Будем надеяться, посмотрим. Я бы не сказал, что гарантий нет (что курды не успеют отвести силы в 150-часовой срок, предусмотренный меморандумом). Достигнута договоренность между нашими президентами, значит какие-то гарантии дал один президент и другой президент. Давайте дождёмся", - сказал Лаврентьев.