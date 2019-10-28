Канадский коронер опроверг версию о самоубийстве "Зомби боя"

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Канадец Рик Дженест или "Зомби бой", известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, погиб в результате несчастного случая, а не покончил с собой, как сообщалось раньше, передает телеканал CTV News со ссылкой на коронера.
Тело Рика Дженеста было обнаружено 8 августа 2018 года в Монреале, ему было 32 года. Радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию сообщала, что Дженест покончил с собой.
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Коронер Мелисса Ганьон заключила, что смерть Дженеста наступила в результате травмы головы. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В своем докладе Ганьон отметила, что наиболее вероятной причиной смерти "Зомби боя" является несчастный случай, а не самоубийство, как сообщалось ранее.
Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Не менее 90% его тела было покрыто татуировками. Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Он приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги на песню "Born This Way", после чего участвовал в множестве показов дизайнеров.
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