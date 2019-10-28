Канадский коронер опроверг версию о самоубийстве "Зомби боя"

Тело Рика Дженеста было обнаружено 8 августа 2018 года в Монреале, ему было 32 года. Радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию сообщала, что Дженест покончил с собой.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Не менее 90% его тела было покрыто татуировками. Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Он приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги на песню "Born This Way", после чего участвовал в множестве показов дизайнеров.