"Роснефть" назвала обвинения США по Венесуэле незаконными

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.

Абрамс в интервью Financial Times в октябре заявил, что "Роснефть" обеспечивает материальную помощь Венесуэле, помогая ей в продаже добываемой нефти, в то время как другие страны прекратили импорт из-за опасений нарушить санкции США. Абрамс отметил, что таким способом Кремль обеспечивает себе ведение внешней политики против США. При этом Абрамс на вопрос о том, почему США не ввели в таком случае санкции против "Роснефти", заявил, что любые меры против нее стоит рассматривать в более широком контексте.

"Роснефть" приветствует работу в нефтяном секторе Венесуэлы компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford в связи с очередным продлением американским регулятором их лицензий. "Роснефть" хотела бы обратить внимание на незаконные обвинения, содержавшиеся в адрес нашей компании в интервью спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса газете Financial Times. Господин Абрамс обвиняет "Роснефть" в том, что она является "центральной для выживания режима", и в очередной раз выступает с угрозой новых санкций в отношении компании. Видимо, в связи с очередным решением OFAC эту "центральную роль" нам следует разделить с вышеуказанными компаниями", - говорится в заявлении "Роснефти".

"Переоформление лицензий американским и "дружественным" США компаниям мотивируется защитой их инвестиций. "Роснефть" также является инвестором в Венесуэлу, и наша работа там также направлена на защиту и возвратность инвестиций, основана на контрактах, заключенных задолго до введения санкций, и стратегическом соглашении о сотрудничестве с PDVSA, подписанном в декабре прошлого года, и полностью соответствует всем нормам международного права. Таким образом, чиновники США демонстрируют лицемерие, избирательно - в нарушение международного права - наделяя особыми правами "свои" компании в ущерб конкурентам. Таким же образом можно трактовать разрешение на покупку венесуэльской нефти, выданное США компании Reliance – одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии", - сказано в заявлении.