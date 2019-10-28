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РИА Новости

"Роснефть" назвала обвинения США по Венесуэле незаконными

23:40 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.
Абрамс в интервью Financial Times в октябре заявил, что "Роснефть" обеспечивает материальную помощь Венесуэле, помогая ей в продаже добываемой нефти, в то время как другие страны прекратили импорт из-за опасений нарушить санкции США. Абрамс отметил, что таким способом Кремль обеспечивает себе ведение внешней политики против США. При этом Абрамс на вопрос о том, почему США не ввели в таком случае санкции против "Роснефти", заявил, что любые меры против нее стоит рассматривать в более широком контексте.
Венесуэла
28 сентября, 00:24Попытка госпереворота в Венесуэле
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"Роснефть" приветствует работу в нефтяном секторе Венесуэлы компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford в связи с очередным продлением американским регулятором их лицензий. "Роснефть" хотела бы обратить внимание на незаконные обвинения, содержавшиеся в адрес нашей компании в интервью спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса газете Financial Times. Господин Абрамс обвиняет "Роснефть" в том, что она является "центральной для выживания режима", и в очередной раз выступает с угрозой новых санкций в отношении компании. Видимо, в связи с очередным решением OFAC эту "центральную роль" нам следует разделить с вышеуказанными компаниями", - говорится в заявлении "Роснефти".
"Переоформление лицензий американским и "дружественным" США компаниям мотивируется защитой их инвестиций. "Роснефть" также является инвестором в Венесуэлу, и наша работа там также направлена на защиту и возвратность инвестиций, основана на контрактах, заключенных задолго до введения санкций, и стратегическом соглашении о сотрудничестве с PDVSA, подписанном в декабре прошлого года, и полностью соответствует всем нормам международного права. Таким образом, чиновники США демонстрируют лицемерие, избирательно - в нарушение международного права - наделяя особыми правами "свои" компании в ущерб конкурентам. Таким же образом можно трактовать разрешение на покупку венесуэльской нефти, выданное США компании Reliance – одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии", - сказано в заявлении.
Табличка на здании компании Роснефть
10 сентября, 14:30Попытка госпереворота в Венесуэле
Роснефть ответила на заявление США о возможных санкциях из-за Венесуэлы
В сентябре Абрамс говорил, что США допускают в будущем санкции против " Роснефти" за сотрудничество с Венесуэлой. При этом в октябре минфин США продлил еще на три месяца - до 22 апреля - лицензию для Chevron, Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и Weatherford на работу в Венесуэле с компанией PDVSA.
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Эллиот АбрамсРоснефтьВенесуэлаРоссияСШАЭкономика
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