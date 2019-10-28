Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T23:50Z
https://ria.ru/20191028/1560328016.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155308/74/1553087487_0:0:1150:648_1036x0_80_0_0_3f24f3f3d6ba1068e88cff928966b5ad.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев прокомментировал планы США удерживать нефтяные поля в Сирии

23:27 28.10.2019 (обновлено: 23:50 28.10.2019)
2281
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 окт - РИА Новости. Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
27 октября, 18:05Война в Сирии
Российский дипломат прокомментировал возвращение США военных в Сирию
"Безусловно, они (эти месторождения) должны контролироваться сирийским правительством. Мы считаем, что это единственный выход", - сказал Лаврентьев.
9401001
Обсудить 2
Война в СирииМарк ЭсперАлександр ЛаврентьевВойна в СирииСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста националистов во Львове
В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину
РИА
Новости
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Акция в защиту Константина Ярошенко
Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко
Лента
новостей
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Новобранец батальона Азов
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона "Азов"
Стенд компании Роснефть
"Роснефть" назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Автомобиль, сгоревший в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
03:07Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Лента новостейМолния