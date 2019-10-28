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РИА Новости

В Латвии завели дело после осквернения памятника Освободителям Риги

23:15 28.10.2019
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© Sputnik / Sergey Melkonov Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
© Sputnik / Sergey Melkonov
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги. Архивное фото
РИГА, 28 окт – РИА Новости. Государственная полиции Латвии начала уголовный процесс по факту осквернения памятника Освободителям Риги, сообщила журналистам представитель ведомства Гита Гжибовска.
В субботу на памятнике появилась надпись "оккупанты" на латышском языке. Волонтеры затем отмыли памятник.
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
26 октября, 22:21РИА Новости
Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
"В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия", - сообщила Гжибовска.
Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отметить День Победы.
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