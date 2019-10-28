В Латвии завели дело после осквернения памятника Освободителям Риги

РИГА, 28 окт – РИА Новости. Государственная полиции Латвии начала уголовный процесс по факту осквернения памятника Освободителям Риги, сообщила журналистам представитель ведомства Гита Гжибовска.

В субботу на памятнике появилась надпись "оккупанты" на латышском языке. Волонтеры затем отмыли памятник.

"В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия", - сообщила Гжибовска.