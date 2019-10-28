Начальники генштабов России и США провели телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провели очередной телефонный разговор.
"Как и в прошлых случаях, оба согласились держать конкретные детали их разговора в секрете", - сообщили РИА Новости в пресс-службе КНШ, уточнив, что разговор состоялся в пятницу, 25 октября.
Данный разговор между военачальниками стал третьим, о котором сообщалось публично, с момента вступления Милли в должность 1 октября.