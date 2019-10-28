Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T23:04Z
https://ria.ru/20191028/1560327827.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155237/87/1552378723_0:82:2047:1233_1036x0_80_0_0_2b93926f6e66e17cabe52d36614dddab.jpg
РИА Новости

Начальники генштабов России и США провели телефонный разговор

23:04 28.10.2019
339
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провели очередной телефонный разговор.
"Как и в прошлых случаях, оба согласились держать конкретные детали их разговора в секрете", - сообщили РИА Новости в пресс-службе КНШ, уточнив, что разговор состоялся в пятницу, 25 октября.
Михаил Сергеевич Горбачев
Вчера, 10:22РИА Новости
Горбачев: Россия и США могут обеспечить безопасность без ядерного оружия
Данный разговор между военачальниками стал третьим, о котором сообщалось публично, с момента вступления Милли в должность 1 октября.
2101012
Обсудить 0
Генштаб ВС РоссииМарк МиллиВооруженные силы РФВооруженные силы СШАОбъединенный комитет начальников штабов (США)Валерий ГерасимовСШАБезопасность
Рекомендуем
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев прокомментировал планы США удерживать нефтяные поля в Сирии
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригласил Европейский инвестбанк поддержать проекты в Донбассе
Стенд компании Роснефть
"Роснефть" назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
Вид на резиденцию лидера ИГ* (запрещена в РФ) аль-Багдади со спутника
Пентагон рассказал о состоянии собаки, раненной при ликвидации аль-Багдади
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Палата представителей проведет в четверг голосование по импичменту Трампа
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft сообщила о кибератаках Fancy Bear на антидопинговые организации
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
Россия надеется, что курды успеют покинуть зону у границы с Турцией в срок
Журналисты за работой
В Балтии заявили о намерении вытеснить российские СМИ из региона
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака
СМИ: на военную базу в Ираке, где находятся военные США, упали две ракеты
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон внесет новый законопроект о досрочных выборах
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Участники акции протеста националистов во Львове
В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
03:07Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Лента новостейМолния