Палата представителей проведет в четверг голосование по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Полный состав палаты представителей США проведёт в четверг голосование по резолюции, которая формализует процесс импичмента президента США Дональда Трампа.
Соответствующее заявление распространила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.
Демократы в палате уже проводят расследование в рамках импичмента, однако республиканцы обвиняют их в том, что процесс запуска процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования. Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов и так есть все необходимые полномочия для расследования по импичменту.
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В новом заявлении Пелоси повторила, что принятие резолюции для импичмента не требуется, и это подтвердил суд США. Однако "на протяжении недель президент, его юристы в Белом доме и его союзники в конгрессе делали необоснованные заявления, что расследование палаты представителей не имеет необходимого разрешения", добавила Пелоси.
"На этой неделе мы поставим на общее голосование резолюцию, которая подтвердит текущее расследование, проводимое в настоящее время нашими комитетами", - сообщила Пелоси.
По данным издания Washington Post, голосование пройдёт в четверг.
Пелоси сообщила, что эта резолюция "установит процедуры для слушаний, которые будут открытыми для американского народа". Кроме того, резолюция позволит демократам опубликовать расшифровки ранее проведённых опросов свидетелей. Собранная информация далее будет передана юридическому комитету палаты представителей, он будет заниматься составлением статей, по которым Трампу будут предъявлены обвинения в рамках импичмента.
2 октября, 17:57РИА НовостиБастион демократии