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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле Горловки силовиками

22:36 28.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОполченец ДНР в поселке под Горловкой
Ополченец ДНР в поселке под Горловкой
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Ополченец ДНР в поселке под Горловкой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, погиб ополченец, сообщили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
Вчера, 17:21РИА Новости
В ЛНР опасаются провокаций перед встречей контактной группы в Минске
"Вооруженные формирования Украины обстреляли район Зайцево (поселок на окраине Горловки – ред.), применив при этом крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник республики", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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