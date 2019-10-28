В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле Горловки силовиками

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, погиб ополченец, сообщили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"Вооруженные формирования Украины обстреляли район Зайцево (поселок на окраине Горловки – ред.), применив при этом крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник республики", - заявил представитель Народной милиции ДНР.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.