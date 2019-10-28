Пентагон рассказал о состоянии собаки, раненной при ликвидации аль-Багдади

Вид на резиденцию лидера ИГ* (запрещена в РФ) аль-Багдади со спутника

Вид на резиденцию лидера ИГ* (запрещена в РФ) аль-Багдади со спутника

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Служебный пес американских военных, пострадавший при операции по уничтожению "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади, выздоравливает, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter фотографию пса, похвалив за "хорошую работу".

"Собака легко ранена и находится на пути к полному выздоровлению", - сказал Милли журналистам.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

По его словам, американские военные не собираются рассказывать, как зовут пса, или показывать его фото. "Собака пока еще находится на театре военных действий... Мы защищаем ее личную информацию", - сказал генерал.

"Мы рассекретили фотографию прекрасного пса (имя не раскрывается), который проделал столь хорошую работу при захвате и ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади", - написал в свою очередь Трамп в Twitter , опубликовав фотографию собаки.

Президент, выступая ранее с заявлением о ликвидации аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на "прекрасном псе", который, по его словам, отлично справился с боевым заданием.

Ранее сообщалось, что при операции погибли сам аль-Багдади и трое его детей - главарь террористов привел в действие пояс смертника. Также были убиты несколько подручных аль-Багдади и две его жены. Двое боевиков попали в плен. Трамп заявлял, что среди американских военных нет пострадавших, но глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что легко пострадали двое военнослужащих.