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РИА Новости

В Барселоне протестующие пытаются заблокировать подходы к вокзалу

22:13 28.10.2019
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© Sputnik / Daniel MartinАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© Sputnik / Daniel Martin
Акция протеста в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 28 окт – РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии пытаются заблокировать подходы к вокзалу Сантс в Барселоне, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал LaSexta.
С призывом прийти к вокзалу выступила радикальная организация "Комитеты защиты республики".
Митингующие пытаются заблокировать главный вход в вокзал, в настоящее время остается открытым только один вход в здание. Пока задержек в движении поездов нет.
Акция протеста в Барселоне
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Собравшиеся скандируют лозунги с требованием освободить каталонских политиков, приговоренных Верховным судом в связи с их причастностью к организации незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.
К месту акции стянуты дополнительные подразделения правоохранительных органов.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Акция протеста в Барселоне
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