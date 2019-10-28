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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину

22:04 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста националистов во Львове
Участники акции протеста националистов во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявил, что на Украину вернулся фашизм, мотивировав это поддержкой действующей власти в отношении пропаганды ультраправой идеологии и воспеванием пособников немецких национал-социалистов. Также он осудил премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который посетил концерт группы "Сокира Перуна", использующую нацистскую символику в своих выступлениях.
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"Абсолютно правильно. Меня тоже тревожит ситуация на Украине: там фашизм поднимает голову, и мы даже не заметим этой грани между национализмом и фашизмом... Ее перейти можно очень быстро", — цитирует Джабарова RT.
Парламентарий также призвал дать ответ любым попыткам возрождения фашизма, особенно на Украине, которая в составе СССР участвовала в разгроме нацизма.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВадим РабиновичВладимир ДжабаровУкраинаВ мире
Популярные комментарии
фашизм пришел на украину в 1991г.
28 октября, 22:32
Antonio Caballero
3710202
Вернулся, с поддержки ЕС и США.
28 октября, 22:41
Юрий Толстый
3210112
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