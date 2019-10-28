В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину

Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявил, что на Украину вернулся фашизм, мотивировав это поддержкой действующей власти в отношении пропаганды ультраправой идеологии и воспеванием пособников немецких национал-социалистов. Также он осудил премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который посетил концерт группы "Сокира Перуна", использующую нацистскую символику в своих выступлениях.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.